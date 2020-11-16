Около тонны молоди рыбы выпущено в озера–охладители Калининской АЭС

Черный амур

Пополнение ихтиофауны водоемов ежегодно проводится за счет средств атомной станции в соответствии с требованиями Федерального закона «О рыболовстве и сохранении численности водных биоресурсов».

«Черный амур является эффективным помощником в очищении воды от биопомех, оказывающих негативное воздействие на производительность и эффективность работы оборудования атомной станции», - отметил гидролог цеха гидротехнических сооружений Калининской АЭС Владимир Страхов.

Заселение водного пространства проводилось под контролем представителей Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство), Государственной инспекции по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области, Центрального филиала ФГБУ «Главрыбвод» и специалистов цеха гидротехнических сооружений (ЦГТС) Калининской АЭС. Проверялся заявленный объем выпускаемой рыбы, видовое соответствие, ветеринарное заключение о состоянии рыбы.

Калининская АЭС регулярно проводит зарыбление озер-охладителей такими теплолюбивыми видами рыб, как черный амур, толстолобик и сазан. Эти растительноядные рыбы очищают водоемы станции от водорослей и моллюсков, благодаря чему поддерживается благоприятный баланс водных организмов, сохраняется экологическое благополучие и видовое разнообразие обитателей.