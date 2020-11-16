Коронавирус в Твери: Как перевести школьника на дистанционку по желанию родителей

Бывают случаи, когда временно поучиться дома просто необходимо. Фото: Мария ЛЕНЦ

Школьная дистанционка родителям, мягко говоря, добавляет хлопот. Однако бывают случаи, когда временно поучиться дома просто необходимо. Допустим, в школе болеют некоторые дети или учителя, но порог, после которого всех распускают на дистант, не превышен. Шанс принести болячку домой, пусть небольшой, но есть. А дома с вами живут пожилые бабушка и дедушка или кто-то в семье борется с серьезным хроническим заболеванием. Рисковать тут ни к чему.

Можно ли в такой ситуации перевести школьника на дистанционное обучение по желанию родителей? Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина.

Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина. Фото: ombudsman-tver.ru

- Конкретно дистанционное обучение родитель выбрать не может, такая форма используется по решению образовательной организации или вышестоящих органов в определенных условиях и регламентируется рядом документов, - отмечает детский омбудсмен. - Однако родителю предоставлено право выбора похожих форм получения образования ребенком.

Таких форм три: заочная, очно-заочная и семейная. Перейти на любую из них вы имеете право как в начальных классах, так и в средних и старших.

Заочное обучение

Это почти то же самое, что дистанционка, только заниматься онлайн педагоги с вашим ребенком не будут. Образовательный процесс полностью ложится на плечи родителей. Задания по школьным предметам родители получают от учителя письменно, например, по электронной почте. Все задания составляются в полном соответствии со школьной программой.

Ребенок выполняет задания и сдает их по заранее оговоренному графику. Если заочная форма обучения выбрана надолго, школьнику будут назначать промежуточные аттестации: раз в месяц, раз в четверть или только годовую - в зависимости от обстоятельств.

Очно-заочное обучение

Очно-заочная форма подразумевает частичное посещение школы по определенной схеме. Часть предметов ребенок может изучать в школе, вместе с одноклассниками, а часть дома, как на заочном обучении. На дом, например, можно взять предметы, по которым юное дарование опережает своих одноклассников. Возможно и посещение школы лишь для того, чтобы сдать или получить задания и пройти необходимые тесты, контрольные и проверочные работы.

Семейное обучение

Семейное обучение - это самостоятельное обучение ребенка по любой из образовательных программ либо без них (по усмотрению родителя). При этой форме школа никаким образом не направляет и не ограничивает вас, не присылает заданий. Фактически ученик вообще не числится ни за какой из школ. Соответственно, обеспечивать учебными пособиями ребенка никто не будет и помощь в образовательном процессе оказывать тоже.

Но, если родители хотят, чтобы их дитя получило аттестат об образовании, придется сдавать аттестационные работы. Обычно их проходят один или два раза в год. Понадобится также сдать ОГЭ и ЕГЭ. Так что, разносторонне развивая ребенка, все-таки придется учитывать школьные учебные планы.

Как подать заявление

Заявление о переводе ребенка на ту или иную форму обучения пишется в двух экземплярах (один остается у администрации школы, второй - у вас). В заявлении должно быть указано, кому оно адресовано (ФИО директора, наименование школы) и от кого (ФИО родителя, ваш адрес и контактный телефон).

- Укажите, что просьба перевода на заочное (или иное) обучение основана на законном праве (ссылаемся на п. 2 статьи 17 и п. 4 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), - советует Лариса Мосолыгина. - Обозначьте, по каким предметам переходите на заочное (или иное) обучение.

Как вернуться на очное обучение

Вернуться по желанию на очное обучение - ваше полное право.

- При очно-заочной и заочной форме обучения ученик остается зачисленным в школу. При семейной форме ребенок не является учеником школы, однако после решения родителя прекратить семейное обучение будет зачислен в школу на общих основаниях, - объясняет детский омбудсмен.

Если школа отказывается принять заявление

Лариса Мосолыгина советует обращаться с тем же заявлением в вышестоящий орган: управление или отдел образования в городской или районной администрации.

Будьте здоровы!