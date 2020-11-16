Коронавирус в Твери, последние новости на 16 ноября 2020: приняты меры против COVID-19 в призывных пунктах

В регионе, как и во всей России, по прежнему очень сложная эпидемиологическая ситуация. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 15 ноября 2020 таковы:

выявлено 12199 случаев заражения COVID-19 (+187 инфицированных за последние сутки);

4714 (+70) человек изолированы;

351 (+2) умерли;

7134 (+115) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 3969 (+53)

Конаковский район 845 (+10)

Ржев 814 (+7)

Кимры 741 (+1)

Торжок 566 (+8)

Калининский район 564 (+5)

Вышневолоцкий городской округ 513 (+15)

Лихославльский район 354 (+1)

Торопецкий район 341 (+5)

График: Яндекс

15 ноября отмечается Всероссийский день призывника.

В этом году в армию из нашего региона отправляется более 1000 юношей.

В регионе работают 42 призывные комиссии.

Как сообщает областное правительство, военные комиссариаты обеспечены средствами дезинфекции, защитными масками, бесконтактными термометрами, бахилами, приборами для кварцевания кабинетов.

Призывники бесплатно обеспечиваются средствами защиты. Также организована дезинфекция сборного пункта и прилегающей к нему территории.