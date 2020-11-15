Коронавирус в Твери, последние новости на 15 ноября 2020: "Дистанционка" для студентов ТвГУ и треть населения с прививками от гриппа

В регионе уже несколько дней фиксируется больше 180 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 15 ноября 2020 таковы:

выявлено 12012 случаев заражения COVID-19 (+186 инфицированных за предпоследние сутки);

4644 (+62) человека изолированы;

349 (+3 за сутки) умерли;

7019 (+121) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом остаются:

Тверь 3916 (+54)

Конаковский район 835 (+12)

Ржев 807 (+6)

Кимры 740 (+8)

Калининский район 559 (0 за сутки)

Торжок 558 (+7)

Вышневолоцкий городской округ 498 (+27)

Лихославльский район 353 (+3)

Торопецкий район 336 (+1)

Графика: Яндекс

На фоне обострения пандемии в России и в том числе в нашем регионе студенты Тверского государственного университета в паблике "Подсдушано в ТвГУ" пишут о переходе на дистанционное обучение.

Якобы, уже есть некий приказ об этом.

Однако руководство ТвГУ пока официально не подтвердила информацию о о переводе студентов на дистанционное обучение.

Добавим, что Минобрнауки РФ рекомендовало вузам уйти на дистанционное обучение до 6 февраля. Однако решение остаётся за учебным заведением и местным Роспотребнадзором.

От областного правительства также нет сообщений об этом. Зато есть информация о том, что от гриппа привились уже более 350 тысяч жителей региона. В том числе - 100 тысяч детей.

Таким образом, вакцинация от гриппа охватила уже около трети населения Верхневолжья.

Областное правительство также сообщило, что дефицита вакцины в регионе нет. В ближайшее время ожидается поставка заключительной партии.

Кстати, по словам главного эпидемиолога областного Минздрава Александра Раздорского, прививка от гриппа может помочь и при заражении коронавирусом - позволит легче перенести заразу.