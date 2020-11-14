Коронавирус в Твери, последние новости на 14 ноября 2020: новые койки, оценка московских врачей и необычный тепловизор

В Твери побывали московские врачи и высоко оценили то, как работают наши медики.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Последние новости о коронавирусе в Твери на 14 ноября 2020 таковы:
выявлено 11826 случаев заражения COVID-19 (+187 инфицированных за предпоследние сутки);
4582 (+66 человек) изолированы;
346 (4 за сутки) умерли;
6898 (+117) выздоровели.
По количеству выявленных случаев заражения коронавирусом за время пандемии в регионе лидируют:
Тверь 3862 (+65)
Конаковский район 823 (+13)
Ржев 801 (+5)
Кимры 732 (+4)
Калининский район 559 (+11)
Торжок 551 (+7)
Графика: Яндекс
В регионе увеличили госпитальный фонд - теперь развернуто 1736 коек для коронавирусных больных. Об этом 13 ноября сообщили на заседании регионального оперативного штаба.
С пятницы новые койки развернуто в Кашинской ЦРБ. Под лечение COVID-19 там на настоящий момент выделена 41 койка.
В Твери инфекционные госпитали продолжают работу в Областной больнице и горбольнице №6, в Детской областной больнице и клиническом лечебно-реабилитационном центре.
В районах области пациентов с коронавирусом принимают в Калининской, Конаковской, Нелидовской и Зубцовской центральных районных больницах и Удомельской медико-санитарной части №141.
Приехавшие в Тверь московские медики из ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России высоко оценили то, как помогают коронавирусным больным в наших инфекционных госпиталях.
Московские врачи, к примеру, отметили четкую и слаженную работу тверских медиков.
Также в 13 ноября стало известно, что в Тверском областном перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной установили тепловизор.
Примечательно, что этот аппарат не только мгновенно показывает температуру посетителей центра, но и реагирует, если пациент подошел без маски. Тепловизор тут же напоминает, что ее необходимо надеть.
Графика: ПТО