Коронавирус в Твери, последние новости на 14 ноября 2020: новые койки, оценка московских врачей и необычный тепловизор

В Твери побывали московские врачи и высоко оценили то, как работают наши медики. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 14 ноября 2020 таковы:

выявлено 11826 случаев заражения COVID-19 (+187 инфицированных за предпоследние сутки);

4582 (+66 человек) изолированы;

346 (4 за сутки) умерли;

6898 (+117) выздоровели.

По количеству выявленных случаев заражения коронавирусом за время пандемии в регионе лидируют:

Тверь 3862 (+65)

Конаковский район 823 (+13)

Ржев 801 (+5)

Кимры 732 (+4)

Калининский район 559 (+11)

Торжок 551 (+7)

Графика: Яндекс

В регионе увеличили госпитальный фонд - теперь развернуто 1736 коек для коронавирусных больных. Об этом 13 ноября сообщили на заседании регионального оперативного штаба.

С пятницы новые койки развернуто в Кашинской ЦРБ. Под лечение COVID-19 там на настоящий момент выделена 41 койка.

В Твери инфекционные госпитали продолжают работу в Областной больнице и горбольнице №6, в Детской областной больнице и клиническом лечебно-реабилитационном центре.

В районах области пациентов с коронавирусом принимают в Калининской, Конаковской, Нелидовской и Зубцовской центральных районных больницах и Удомельской медико-санитарной части №141.

Приехавшие в Тверь московские медики из ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России высоко оценили то, как помогают коронавирусным больным в наших инфекционных госпиталях.

Московские врачи, к примеру, отметили четкую и слаженную работу тверских медиков.

Также в 13 ноября стало известно, что в Тверском областном перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной установили тепловизор.

Примечательно, что этот аппарат не только мгновенно показывает температуру посетителей центра, но и реагирует, если пациент подошел без маски. Тепловизор тут же напоминает, что ее необходимо надеть.