Коронавирус в Твери, последние новости на 11 ноября 2020: В Тверской области прошли военно-патриотические игры для допризывников

В Тверской области прошла «Зарница» для допризывников Верхневолжья, а призыв в армию идёт с соблюдением требований Роспотребнадзора. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на 11 ноября 2020 таковы:

выявлено 11271 случаев заражения COVID-19 (+185 инфицированных за последние сутки);

4379 (+70 человек) изолированы;

339 (0 за сутки) умерли;

6553 (+115) выздоровели.

По количеству выявленных случаев заражения коронавирусом за время пандемии в регионе лидируют:

Тверь 3706 (+50)

Конаковский район 785(+20)

Ржев 767(+9)

Кимры 717 (+7)

Калининский район 532 (+12)

Торжок 528 (+16)

Графика: Яндекс.

В Калязинском районе в преддверии Всероссийского дня призывника прошли военно-патриотически игры для допризывников Тверской области. Участвовали более 50 школьников и студентов. В рамках Года Памяти и Славы по всему региону пройдут семь таких сборов.

По итогам соревнований первое и третье место заняли команды Калязинского колледжа имени Полежаева, второе место у команды калязинской средней общеобразовательной школы №5.

В Твери допризывники готовятся к армии. Фото: ПТО.

Всего в 2020 году в весенний и осенний призывы в армию из Тверской области в войска отправляются более 1 000 юношей.

Преимущественно тверские призывники служат в частях Западного военного округа со штабом в городе Санкт-Петербург, а также направляются в Президентский полк.

В регионе c соблюдением санитарно-эпидемиологических норм работают 42 призывные комиссии. На медкомиссия трудятся около 150 врачей из медучреждений региона.