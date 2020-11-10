Придется ли менять документы жителям домов по проспекту 50 лет Октября Твери, когда его переименуют

Беготня по инстанциям для замены документов любого с ума сведет! Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Твери планируют переименовать еще одну улицу - проспект 50 лет Октября. Сгенерировала эту идею Ассоциация тверских землячеств. Соответствующий проект внес на рассмотрение в городскую Думу глава Твери Алексей Огоньков.

В случае если идея получит поддержку депутатов, проспект 50 лет Октября будет переименован в проспект Николая Корыткова, бывшего первым секретарем Калининского обкома КПСС с 1960 по 1978 год. При нем в областной столице появились обелиск Победы, театр кукол, Тверской цирк, полиграфкомбинат детской литературы и другие предприятия.

Думается, что дело о переименовании уже решенное. Идея получила поддержку городской комиссии по топонимике, за переименование высказывался и губернатор Игорь Руденя.

А горожане спорят. Какое название проспекту подходит больше, стоит ли тратить на это бюджетные деньги и нужно ли переименовывать улицы вообще. Даже если отвлечься от вкусовщины и субъективных оценок событий октября 1917 года и личности Корыткова, вопрос переименования улицы для ее жителей далеко не беспредметный. Бегать по инстанциям, переоформляя документы, - занятие, требующее большого количества свободного времени и в целом малоприятное. Особенно в условиях пандемии. А проспект велик - его протяженность около 1,8 километра, на нем построено много пятиэтажек, в которых живет немало людей.

Чтобы помочь своим читателям с проспекта (пока еще) 50 лет Октября, а также жителям всех других улиц, которые, возможно, переименуют в будущем, «КП»-Тверь» решила разобраться в этом бумажном вопросе. За разъяснениями мы обратились к юристам.

Сразу можем обрадовать: в принципе документы менять не обязательно. Действующее законодательство не содержит прямых обязательств по изменению документов физических и юридических лиц в том случае, если изменилось название улицы, сообщил нам адвокат коллегии адвокатов «Интеллект Альянс» Николай Суриков.

- Так, переименование улицы в населенном пункте не влечет за собой необходимость замены или обязательного внесения каких-либо дополнительных сведений в паспорт гражданина РФ, если там уже есть сведения о регистрационном учете по месту жительства, - говорит адвокат. - Нет необходимости в замене и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Таким образом, если улица, на которой вы живете, сменила название, ни паспорт, ни документы на зарегистрированный на вас автомобиль вы менять не обязаны.

Николай Суриков также пояснил, что изменение названия улицы не отражается на юридической силе документов на недвижимость и никак не затрагивает полномочия собственника жилья. Поэтому вносить изменения как в сами правоустанавливающие документы (свидетельство о собственности), так и в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) также не обязательно. То есть, несмотря на смену названия улицы, где находится ваша квартира, вы все так же имеете право распоряжаться ею по своему усмотрению, например продать, обменять или завещать.

СПРАВКА «КП»

Проспект 50 лет Октября расположен в Пролетарском районе Твери. Начинается от проспекта Ленина и заканчивается у окружной дороги. Протяженность - 1800 метров. Проспект застроен в 1966 -1967 годах пятиэтажными жилыми домами. Вдоль проспекта расположены Тверской полиграфический комбинат детской литературы имени 50-летия Октября, завод железобетонных изделий № 2, комплекс зданий научно-производственного объединения «Центрпрограммсистем». Есть крупные магазины.