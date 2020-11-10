В плюс территориям: Муниципалитеты Тверской области будут меньше платить за газификацию

Главным вопросом очередного заседания областного правительства стала газификация. Фото: ПТО

Главным вопросом очередного заседания областного правительства вновь стала газификация территорий региона. Напомним, что это актуальная тема для немалого количества муниципалитетов Тверской области.

При этом в последние годы в регионе удалось обеспечить ежегодное увеличение уровня газификации. Если в 2016 году ее уровень составлял 62%, то по данным на 1 января 2020-го – 66,1%. По итогам 2020 года эта цифра должна измениться на 67,5%.

Всего в этом году в регионе запланировано построить 144 км газопроводов. В итоге голубое топливо должно прийти в 20 населенных пунктов, почти 1500 квартир и домов.

Графика: ПТО

На этом заседании принято решение, которое должно облегчить нагрузку на районы и округа региона при газификации.

- Муниципалитетам, где небольшая численность населения очень непросто принимать участие в программе газификации, но это необходимо для развития предприятий и промышленности, создания новых рабочих мест. Поэтому принято решение о снижении доли финансирования со стороны районов, – пояснил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что уровень софинансирования инвестпрограмм по направлению «Газовое хозяйство» со стороны области увеличен на 17-19%.

Уточним: доля софинансирование региона для муниципалитетов с численностью населения от 8 до 10 тысяч человек будет увеличена с 80% до 97%, для муниципалитетов с населением от 5 до 8 тысяч человек - до 98%, для муниципалитетов с численностью менее 5 тысяч жителей - до 99%.

Графика: ПТО

Напомним, что сейчас регион совместно с Газпромом ведет работы по проектированию межпоселковых и внутрипоселковых газовых сетей в Калязинском, Старицком районах, Осташковском городском округе, поселке Жарковский, ветки до Красного Холма, от Красного Холма до Молоково.

Уже готовы проекты на создание распределительных газопроводов в Красном Холме, посёлках Жарковский и Молоково. Их строительство начнут в 2021 году.

Самым масштабным и ключевым «газовым» проектом в регионе является будущий газопровод Ржев-Нелидово. Его планируется продлить до Андреаполя. В этом году должны завершить проектно-изыскательские работы для строительства участка газопровода в 94 км. Само строительство запланировано на 2021 год.

ВАЖНО

Также на заседании принято решение о расширении перечня приоритетных направлений, по которым районы будут получать поддержку из областного бюджета. Это, в первую очередь, реализация нацпроектов, майских указов Президента России, госпрограммы «Доступная среда», комплексного развития сельских территорий, инфраструктуры малых исторических городов и ряда мероприятий в сфере культуры. Предельный уровень софинансирования из регионального бюджета по ним составит 99%.