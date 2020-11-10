Коронавирус в Твери, последние новости на 10 ноября 2020: награды для медиков и койки для больных

В регионе расширяют госпитальный фонд. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 10 ноября 2020 таковы:

выявлено 11086 случаев заражения COVID-19 (+181 инфицированный за предпоследние сутки);

4309 (+87 человек) изолированы;

339 (0 за сутки) умерли;

6438 (+94) выздоровели.

По количеству выявленных случаев заражения коронавирусом за время пандемии в регионе лидируют:

Тверь 3656 (+44)

Конаковский район 765 (+25)

Ржев 758 (+21)

Кимры 710 (+10)

Калининский район 520 (+4)

Торжок 512 (+12)

Вышневолоцкий городской округ 398 (+3)

Лихославльский район 329 (+2)

Торопецкий район 325 (+1)

Графика: Яндекс.

Вчера, 9 ноября ряд тверских медиков получили награды за вклад в борьбу с коронавирусом и помощь заразившимся.

Причем трое специалистов были удостоены наград Президента России Владимира Путина. Врач клинической лабораторной диагностики тверского Центра имени В.П. Аваева Ирина Гаспарян получила Почетную грамоту главы государства, медсестра отделения анестезиологии и реанимации Калининской ЦРБ Юлия Факеева и врач клинической лабораторной диагностики Центра имени В.П. Аваева Оксана Цихановская - благодарности.

Звание «Почетный работник здравоохранения Тверской области» присвоено старшей медсестре амбулаторно-поликлинического отделения медицинской реабилитации Областного клинического лечебно-реабилитационного центра Инге Воскресенской и врачу клинической лабораторной диагностики Центра имени В.П. Аваева Елене Оривенко.

Различные региональные награды получили еще несколько врачей и медсестер.

В регионе растет не только количество награжденных властями медиков, но и расширяется госпитальный фонд.

Как сообщило областное правительство, 141 дополнительная койка для больных коронавирусом будет введена в "красных зонах" Зубцовской и Кашинской центральных районных больницах. После общее количество коек в инфекционных госпиталях региона достигнет 1736 единиц.

По информации областного правительства, госпитальный фонд в Верхневолжье в ближайшее время может быть еще увеличен до 2626 коек.

Это актуально, учитывая все больше увеличивающееся количество новых случаев заражения коронавирусом в Тверской области.

Добавим, что в ОКБ создается центр консультирования для врачей инфекционных госпиталей.

Также, по информации федерального и областного минздравов, в наш регион в помощь тверским медикам будут направлены врачи из Москвы.