Поименный список педагогов, скончавшихся во время борьбы с коронавирусом в Тверской области

За время пандемии несколько школ понесли потери. Фото: Александр ЖМУЛИН

Недавно «КП»-Тверь» опубликовала список медиков Верхневолжья, которые скончались за время пандемии коронавируса. Однако в зоне повышенного риска в этот период находятся не только врачи, но и педагоги. Ведь они ежедневно общаются с десятками и десятками самых непоседливых граждан - с детьми, которые также подвержены коронавирусу, и от этого общения учителей никто не освобождал.

За восемь с лишним месяцев умерло немало учителей. Не все, конечно, от коронавируса. Некоторых подкосили хронические болезни. В память об ушедших педагогах «КП»-Тверь» публикует еще один траурный список.

Гарий Семенович Горевой. 81 год. Заведующий музеем и председатель турклуба «Непоседы» средней школы № 17, краевед, учёный, доцент кафедры туризма и природопользования Тверского госуниверситета, член Русского географического общества, член Ассоциации тверских землячеств. Скончался 10 мая от острой пневмонии.

Гарий Семенович Горевой. Фото: Tverkray.ru

Татьяна Сергеевна Чуракова. 66 лет. Учитель математики средней школы № 46 города Твери. Скончалась 11 сентября от хронического сердечно-сосудистого заболевания. Она работала в школе больше 40 лет.

Диана Ахметжановна Тюрина. 52 года. Учительница музыки, истории и обществоведения средней школы № 2 поселка Максатиха. Скончалась 15 сентября. Она также много лет работала в Максатихинской детской школе искусств.

Любовь Александровна Дмитриева. 70 лет. Учитель математики средней школы № 17 города Твери. Скончалась от вирусной пневмонии 11 октября. Любовь Александровна проработала педагогом 49 лет. В школе № 17 вела уроки как в общеобразовательных классах, так и в классах с углубленным изучением математики.

Любовь Александровна Дмитриева. Фото: с сайта Тверсчкой средней школы №17

Ольга Петровна Шмелева. 62 года. Учитель математики, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Щербининской основной школы Калининского района. Скончалась 19 октября. Она и училась в этой школе, и сама большую часть жизни преподавала здесь. Ее педагогический стаж - не меньше 40 лет.

Ольга Петровна Шмелева. Фото: со сайта Щербининской основной школы.

Светлана Михайловна Имшевская. 52 года. Учитель русского языка и литературы средней школы № 2 города Торопца. Скончалась 20 октября. Она проработала в школе немногим меньше 30 лет.

Светлана Михайловна Имшевская. Фото: со страницы Светланы Имшевской в ВК.

Галина Петровна Корнилова. 60 лет. Учитель русского языка и литературы основной школы № 3 города Торопца. Проработала в школе семь лет. Общий педагогический стаж - около 40 лет. Скончалась 20 октября. Причиной послужил не коронавирус, а различные хронические заболевания.

Руслан Геннадьевич Лукин. 44 года. Учитель английского языка и информатики и ИКТ основной школы № 3 города Торопца. Успел проработать в этом учебном заведении всего шесть лет. Скончался 21 октября. У него было серьезное заболевание - сахарный диабет.

Геннадий Васильевич Жуков. 65 лет. Учитель географии средней школы № 16 Твери, почетный работник общего образования РФ. Скончался 23 октября. Он проработал в школе № 16 34 года, на протяжении 20 лет был бессменным классным руководителем и куратором класса лесного и лесопаркового хозяйства. Один из создателей в школе Тверской кадетской роты.

Геннадий Васильевич Жуков. Фото: с сайта Тверской средней школы №16.

Мария Павловна Шишкова. 75 лет. Педагог Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, сотрудник филармонии, музыковед. На счету Марии Павловны - более 500 публикаций в российской и региональной прессе, в том числе в ведущих тверских газетах и центральных изданиях, а также статей по искусствоведению на немецком и финском языках. Она автор семи книг, посвященных истории и современности музыкального искусства Тверского края. Скончалась 29 октября.

Мария Павловна Шишкова. Фото: со страницы Тверской областной библитеки.

Любовь Михайловна Никонова. 68 лет. Заместитель директора по научно-методической работе, учитель химии гимназии № 2 города Нелидово. Скончалась 6 ноября. Стаж педагогической работы - больше 45 лет. Имела звание заслуженного учителя РФ.

«КП»-Тверь» выражает соболезнования родным и коллегам скончавшихся педагогов.

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