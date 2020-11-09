Только для нее обвиняемый пел несколько суток подряд: Следователь с 15-летним стажем рассказала «КП»-Тверь» о своей работе

Анастасия Антонова возглавляет отдел по расследованию организованной преступной деятельности в сфере собственности Следственной части УМВД по Тверской области. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области/69.мвд.рф.

Когда мне сообщили, что интервью будет со следователем-ветераном, я невольно нарисовал в голове портрет строгой пожилой дамы. Но Анастасия Геннадьевна оказалась молодым приятным в общении следователем. К тому же, красивой, стройной и рыжеволосой. «Ветераном» её можно назвать только с точки зрения срока работы. Моя собеседница рассказывает, что в следственной части полиции практически нет сотрудников, которые бы трудились такое продолжительное время – 15 лет.

Анастасия Антонова закончила тверской филиал Современной гуманитарной академии, направление – Юриспруденция. Её давно привлекала профессия следователя. В этой работе, как и в каждой женщине – есть тайна.

– Была такая мечта, и я никогда не жалею, что желание сбылось. Знаете, с детства этим не грезила. Просто любила, к примеру, книги про Шерлока Холмса. Всегда интересовали загадки, тайны… То, над чем нужно поломать голову.

А уголовные дела тоже в чем-то схожи с романами. Правда, зачастую томов в них намного больше. Анастасия Геннадьевна указывает на три коробки, в каждой из которых с десяток папок. И это всё материалы одного уголовного дела.

– У нас очень многотомные дела. Обычно эти преступления совершают организованные преступные группы, мы на этом специализируемся.

В одном томе уголовного дела может быть около 250 листов. А таких томов бывает много... К примеру, сейчас в производстве одно уголовное дело, в котором 65 томов. Всё зависит от количества соучастников и эпизодов.

Руководитель отдела Следственной части МВД по Тверской области уточняет, что может быть и один эпизод – это очень тщательно подготовленное разбойное нападение, например. Выбирают – где, куда, с чем пойти, как всё организовать и т.д.

Я вспоминаю, что летом в Твери раскрыли систематические кражи с Вагонзавода. Тогда арестовали 20 сотрудников предприятия. В процессе расследования выяснилось, что количество членов преступной группы может увеличиться вдвое. Сейчас устанавливают личности всех соучастников.

Работники вывозили с завода имущество в специальных тайниках служебных машин. На камерах наблюдения не было ничего видно. Машины досматривали, но схроны не находили. Всего похитили имущества на сумму около семи миллионов рублей, которое продали через интернет.

«К каждому уголовному делу нужно подобрать ключ», – рассказывает Анастасия Антонова. Фото: сайт МВД МЕДИА/mvdmedia.ru.

– Как вы думаете, как изменилась система правоохранительных органов за то время, что вы в ней работаете?

– Появились новые возможности. Например, это генетическая, лингвистическая экспертизы. Техническое оснащение стало лучше. Повысился уровень профессионализма сотрудников. Сейчас обязательно требуется высшее юридическое образование.

– С развитием технологий следователям стало легче работать?

– Не сказала бы. Техника шагнула вперёд, но и преступники шагнули вперёд. Они также пользуются достижениями науки и техники. Из-за этого и у нас работы прибавилось.

Вот, к примеру, квартирные кражи расследовать сложнее. Потерпевшие могут и не знать, что к ним кто-то забирался, пока не обнаруживают пропажу денег или драгоценностей. Воры используют такие технические средства, что даже если изымается замок, нет следов взлома.

Мы занимались делом преступной группы, состоящей из двух напарников. Они долгое время обкрадывали квартиры в Твери в 2017-2018 годах. Сейчас уже отбывают срок.

Ни в одном преступлении обвиняемые не сознались. Нам удалось доказать три кражи. Но по факту их могло быть больше, потому что при обыске у злоумышленников было обнаружено имущество еще минимум с 10 краж – много золотых украшений, коллекционные монеты...

И вот, чтобы поймать преступников, правоохранительные органы использовали технические новинки.

Из похожих уголовных дел, которые приходилось расследовать, Анастасия Геннадьевна вспомнила кражи снегоходов в 2018 году. Трое жителей Ленинградской области в надежде, что их не найдут, вывозили технику с дач москвичей в Тверской области.

В первую очередь, в поле зрения преступников попал Конаковский район.

Анастасия Геннадьевна работает в следственной части полиции 15 лет. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области/69.мвд.рф.

– Это многомиллионные кражи, ведь такая техника недёшево стоит. Находясь в Санкт-Петербурге, мужчины обзванивали тех, кто разместил в сети объявления о продаже снегоходов в Тверском регионе. Затем выезжали на место, искали, где находятся дома. Ночью проникали и похищали. Они нанимали спецтехнику, чтобы перевезти похищенный транспорт в Питер. Там его и сбывали.

После двух эпизодов преступников задержали, а снегоходы, которые они грузили во второй раз, изъяли. Ущерб от их преступной схемы составил более семи миллионов рублей. На преступников вышли буквально по следам. Они оставили украденную технику в лесной чаще, чтобы затем вывезти в родной регион.

– Бывают у вас в работе забавные или курьезные случаи?

– Смотря, что считать забавным… Среди обвиняемых попадаются творческие личности.

К примеру, несколько лет назад мы занимались делом о разбойных нападениях. Одним из участников преступной группы был гражданин Республики Беларусь. Он всячески затягивал следствие. Когда расследование было практически завершено, мужчина заявил, что не владеет русским языком и требовал себе переводчика на белорусский.

Перед тем, как направить уголовное дело в прокуратуру, мы должны ознакомить обвиняемого с материалами. Соответственно, белорус нам заявлял, что он не умеет читать по-русски. В переводчике ему отказали. По согласованию с надзирающим прокурором пришлось читать ему все тома вслух. Чтобы не слушать, что я ему читаю, он пел здесь песни, на весь отдел. Порой стихи читал. Он концерт даёт – я читаю. Ведь необходимо было огласить то, в чём его обвиняют. Так продолжалось несколько дней подряд по несколько часов. Порой обвиняемый выдыхался и на какое-то время смолкал.

Другой человек привлекался за квартирные кражи и писал из СИЗО следователю письма с признаниями в любви. Потом он был осужден и отправился в тюрьму. Почему обвиняемый так делал – непонятно, но изменить ход дела ему не удалось.

– На ваш взгляд, какими профессиональными качествами должен обладать следователь?

– Ну, во-первых, это психологическая устойчивость. Далеко не все выдерживают, многие уходят. Также приходится много времени посвящать работе, соответственно свободного времени никогда не хватает. Кроме того, нужно обладать повышенной работоспособностью, иметь аналитический склад ума. Ведь нужно искать в делах зацепки, несостыковки и т.д.

Я уж не говорю про внимательность и усидчивость. Важно быть способным переключаться с одного дела на другое, расставлять приоритеты. У одного следователя никогда не бывает в производстве одного уголовного дела. Нужно вести несколько расследований параллельно. В среднем, каждый сотрудник следственной части занимается тремя крупными уголовными делами одновременно.

Работа очень напряжённая. Часто приходишь домой ночью, проводишь на службе выходные. Вообще, график у нас пять через два плюс суточные дежурства один-два раза в месяц.

Для Анастасии Антоновой один из обвиняемых пел несколько суток подряд. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области/69.мвд.рф.

– Можно ли развить качества, которые помогут работать следователем?

– Думаю, да. Если у человека есть желание и талант, он может развиваться и продуктивно работать. Приходят молодые сотрудники, которых мы обучаем. Все входят в курс дела по-разному. Вот, к примеру, мой заместитель. Она окончила академию, пришла работать в следственную часть и сразу получила в производство большое, многоэпизодное уголовное дело. Ей пришлось быстро вникать в работу.

– У вас есть какое-то хобби, которое помогает отвлекаться от тягот службы?

– Полтора года практикую такой вид спорта как мондьоринг. Это тренировки со служебной собакой. Они включают три вида упражнений – послушание, прыжки через барьеры в высоту и длину и защита хозяина. В Тверской области такой спорт не развит, приходиться ездить заниматься к тренеру из Москвы, а в Твери работать самостоятельно.

Занимаемся вместе с голландской овчаркой. Я очень люблю собак. До этого заводила ещё одну – немецкую овчарку, которую дрессировала сама.

– Что бы вы пожелали своим коллегам в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации?

– Семейного благополучия! Хочется пожелать, чтобы было поменьше работы, почаще была возможность проводить время с родными. Чтобы мужья и жёны с пониманием относились к своей второй половинке, которая большую часть времени находится на службе. Это самое главное.

Когда я осторожно спрашиваю про семейное счастье самой Анастасии Геннадьевны, она рассказывает, что познакомилась с будущим супругом ещё в университете. Вообще сотрудница правоохранительных органов уточняет, что многие её коллеги обзаводятся семьями до поступления на службу, либо влюбляются в кого-то из коллег.

«КП»-Тверь» присоединяется к поздравлениям сотрудников МВД с профессиональным праздником!