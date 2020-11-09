«Бояться нужно не цифр»: Главный санитарный врач Тверской области рассказал, переведут ли школы на дистанционку и запретят ли новогодние корпоративы и массовые мероприятия

Арнольд Выскубов считает, что решения об ограничительных мерах должны быть взвешенными. Фото: Виктория ТУШКОВА

Заболеваемость коронавирусом в Тверской области стабильно растет. Редкий день проходит без нового антирекорда. Каким будет развитие ситуации? Готовиться ли нам к жестким ограничениям наподобие тех, что вводятся за рубежом и в некоторых регионах и городах России? Чего ждать тем, кто находится на передовой - врачам и учителям? Об этом и не только «КП»-Тверь» рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области Арнольд Выскубов.

Об эпидемической ситуации

- Прирост всех респираторных заболеваний наблюдается у нас с конца августа, коронавируса - с октября. Ежедневный рост случаев COVID-19 был порядка 1,5-1,7%. Для сравнения: в Европе ежедневный прирост составляет примерно 2,7%. Превышение порогов заболеваемости всеми острыми респираторно-вирусными инфекциями у нас невысокое, в октябре это было 4-7% в неделю. Причем только среди взрослых. Заболеваемость среди детей этой осенью у нас ниже уровня предыдущих лет: на 30-40% ниже эпидемических порогов. Детская заболеваемость ковидом стабильна с марта. Доля детей от 0 до 17 лет среди всех заболевших коронавирусом составляет менее 8%.

О гриппе

- Сегодня циркулируют риновирусные и аденовирусные инфекции, а также парагрипп*. Гриппа пока на территории области не зарегистрировано. Сейчас активно ведется прививочная кампания, это очень важно: и коронавирус, и грипп - довольно серьезные заболевания, и важно не допустить сочетанных заболеваний. К началу декабря планируется привить от гриппа порядка 60% населения области.

О врачах и педагогах

- Заболеваемость среди работников образования держится примерно на том же уровне, что и среди представителей других профессий. Медики, конечно, болеют больше, но это закономерно - они находятся в эпицентре событий. Сейчас в оперативном штабе принято решение о дополнительном обследовании работников образования, социальных служб и медиков. Эти обследования несут профилактическую цель, их проходят даже без наличия симптомов. За счет этого выявляются единичные случаи, в частности бессимптомные. Таким образом мы не только профилактируем, но и увеличиваем тестирование. За счет более высокого тестирования повышается и выявляемость.

О высоких цифрах заболеваемости

- В сравнении с некоторыми другими регионами количество случаев коронавируса у нас выше именно по причине большего количества исследований. Поэтому бояться нужно не цифр. Вопрос не в абсолютном количестве заболевших, а в том, какая заболеваемость на сто тысяч населения. И наша заболеваемость - ниже среднероссийской. Даже без учета Москвы, где уровень заболеваемости очень высок.

О переводе школьников на дистант

- Сейчас мы не видим необходимости перевода школ на дистанционку. Процент заболеваемости среди детей не превышает нормы. Вспышек коронавируса в организованных коллективах детей пока не было. Единичные случаи выявляются, но таких, которые вызвали бы массовую заболеваемость, нет.

О карантине в школах

- Если в школе обнаруживают заболевшего коронавирусом, его сразу отстраняют от учебы или работы, направляют на карантин либо госпитализируют. По каждому случаю проводится санитарно-эпидемическое расследование. Эпидемиологи принимают решение о круге контактных лиц: какие контакты были по месту работы, учебы и не только, насколько близкие. Оценивают, как использовались средства индивидуальной защиты. По каждому случаю принимается решение: достаточно ли изолировать одного заболевшего или двоих-троих по ближним контактам либо же приостановить образовательный процесс в классе. Если заболевшие есть в нескольких классах и они объединены одним инкубационным периодом и возможным общением, тогда может быть принято решение по целой школе.

Об ужесточении коронавирусных запретов

- Пока штаб считает, что закрывать кафе, торговые центры или вводить другие подобные ограничения необходимости нет. Меры должны быть взвешенные. Нужно держать паритет: не допустить серьезного роста заболеваемости, но сохранить жизнедеятельность государства и общества. Но если ситуация будет усугубляться, конечно, будут вводиться дополнительные ограничения, возможно точечные. Сегодня что-то можно сделать и без запретов, например перенести какие-то мероприятия на более поздний срок. Сейчас у нас есть возможность оказывать своевременную медицинскую помощь, имеется запас коечного фонда. Мы оптимизировали систему лабораторных обследований. Дополнительная лабораторная база открыта в областной клинической больнице. Большое количество исследований делает центр имени Аваева. Причем их результаты за счет высокой степени достоверности больше не требуют подтверждения. А значит, результаты мы получаем гораздо быстрее. Имеем возможность не ждать лишние сутки-двое, чтобы выписать пациента.

О новогодних корпоративах

- До нового года резкое падение заболеваемости вряд ли произойдет. Период сезонного всплеска респираторных заболеваний обычно заканчивается только в марте. А теперь к ОРВИ добавилась еще и новая коронавирусная инфекция. Так что лучше готовиться к празднованию Нового года дома. Вспомните, что Новый год - семейный праздник. Специальных запретов корпоративов, может быть, и не будет. Но люди должны сами понимать, что праздновать сегодня лучше дома.

О ковид-диссидентах

- Ношение масок в общественных местах сегодня однозначно стало обязательным и регулируется официальными документами. Отправляясь в магазин без маски, стоит понимать, что вы вступаете в противоречие с законом. Нужно также помнить, что, нося маску, вы защищаете не только себя, но и других от себя. Вы можете быть бессимптомным носителем и представлять опасность. Детям тоже стоит носить маски. Дети болеют меньше, но распространителями инфекции они тоже могут быть. Что до вреда от ношения масок, то его никогда не будет, если соблюдать правила их ношения. Носите маску не более двух часов, не передавайте использованную маску другим, многоразовые маски стирайте и гладьте утюгом, одноразовые - заворачивайте в пакетик и выбрасывайте в ведро. Тогда никакого вреда от маски не будет. Важно также мыть и дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию. На 100% мы, конечно, не сможем уберечься от инфекции, но риск ее распространения снизим существенно.

* Риновирусная инфекция - острое вирусное поражение верхних отделов респираторного тракта. Характеризуется воспалением слизистой оболочки носа и носоглотки, общеинфекционной симптоматикой, снижением обоняния. Аденовирусная инфекция - острое вирусное поражение дыхательных путей, глаз, лимфоидной ткани, пищеварительного тракта. Характеризуются высокой температурой, увеличением лимфоузлов. Парагрипп - острое вирусное поражение верхних дыхательных путей, преимущественно гортани. Характеризуется интоксикацией и общими простудными явлениями.