Коронавирус в Твери, последние новости на 9 ноября 2020: Двери магазинов для антимасочников официально закрыты

Торговым точкам, которые будут пропускать покупателей без масок, грозят штрафы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на 9 ноября 2020 таковы:

выявлено 10905 случаев заражения COVID-19 (+182 инфицированных за последние сутки);

4222 (+121 человек) изолированы;

339 (0) умерли;

6344 (+61) выздоровели.

В Твери и в регионе продолжает действовать масочный режим, введенный губернатором с 12 октября этого года.

Графика: yandex.ru

Двери магазинов для антимасочников теперь официально закрыты. С сегодняшнего дня, 9 ноября, в магазины и торговые центры Тверской области покупателей не должны пускать без масок. Соответствующее постановление, ужесточающее масочный режим в регионе, подписал губернатор Игорь Руденя.

Торговым точкам, которые будут пропускать покупателей, не соблюдающих масочный режим, грозят штрафы. Для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

На помощь в борьбе с коронавирусом в Тверской области Минздрав РФ направит столичных медиков. Министерство сообщило об этом на своем сайте. Специалисты уже отправились в несколько регионов страны. В ближайшее время бригады командируют и в Тверскую область.

Федеральные медики проверяют на местах состояние системы оказания медицинской помощи, оказывают практическую поддержку в лечении больных с COVID-19, помогают в организационных моментах.