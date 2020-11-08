Как будут лечить от коронавируса на дому в Твери: кого оставят на амбулаторном лечении и при каких условиях

Минздрав дополнил условия, необходимые для лечение коронавируса на дому. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лечить от коронавируса на дому в Твери, то есть амбулаторно, будут при соблюдении ряда условий. Например, при наличии отдельной комнаты для больного и в отсутствие в квартире пожилых людей. Правила амбулаторного лечения коронавируса обновил Минздрав. Соответствующий приказ вступил в силу 8 ноября.

Новые правила Минздрава содержат характеристику бытовых условий, необходимых для амбулаторного лечения коронавируса. В предыдущей версии учитывалось только состояние больного.

Условия, при которых оставят лечиться дома

Состояние пациента не должно требовать госпитализации. Это может быть бессимптомное течение коронавируса или с неярко выраженными симптомами, отсутствием высокой температуры и затруднений дыхания.

У пациента обязательно должна быть своя комната, в которой он будет находиться отдельно от других членов семьи.

Врач должен будет проинформировать больного о необходимости вызвать медиков при ухудшении самочувствия. Живущие вместе с пациентом люди также в обязательном порядке должны быть проконсультированы о рисках нахождения рядом с больным COVID-19.

Врач должен рассказать как пациенту, так и живущим с ним на одной площади людям, об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Врач должен оставить брошюры или иные информационные материалы о защите от респираторных заболеваний и их лечении.

Кого отправят в больницу обязательно

Не оставят на амбулаторном лечении пациентов с COVID-19, живущих в общежитиях и коммуналках. В обязательном порядке отправят в больницу также тех, кто делит жилплощадь совместно с людьми пожилого возраста или имеющих хронические заболевания.

Перевод на домашнее долечивание из больницы

Новые правила Минздрава разрешают переводить пациента со стационарного (в больнице) на амбулаторное (на дому) лечение до получения отрицательного теста на COVID-19.