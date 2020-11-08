Коронавирус в Твери, последние новости на 8 ноября 2020: Больному COVID-19 ампутировали ногу, 15 тысяч масок раздали в автобусах

У пациента городской больницы №6 возник тромбоз бедренной артерии на фоне коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 8 ноября 2020 таковы:

выявлено 10723 случаев заражения COVID-19 (+176 инфицированных за последние сутки);

4101 (+42 человека) изолированы;

339 (+1) умерли;

6283 (+133) выздоровели.

В Твери и в регионе продолжает действовать масочный режим, введенный губернатором с 12 октября этого года.

Графика: yandex.ru

В Твери пациенту с коронавирусом ампутировали ногу. Операция прошла в городской больнице №6. На фоне болезни у пациента обнаружился тромбоз, в следствие чего произошла окклюзия (нарушение проходимости) бедренной артерии. Дабы не допустить отмирания тканей и гангрены, было принято решение об экстренной ампутации.

По словам заведующего хирургическим отделением городской больницы № 6 Фамиля Бабаева, подобные тромбозы очень часто встречаются у ковидных больных. Операция прошла успешно.

Тем временем область готовится к ужесточению масочного режима. В автобусах Твери контролеры раздали пассажирам более пятнадцати тысяч защитных масок, об этом сегодня сообщило региональное Правительство. В Тверской области проходят рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественных местах.