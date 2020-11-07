Коронавирус в Твери, последние новости на 7 ноября 2020: В магазины и транспорт перестанут пускать без масок

Масочный режим в Тверской области ужесточается. Фото: Михаил ПАТЛИС

Последние новости о коронавирусе в Твери на 7 ноября 2020 таковы:

выявлено 10547 случаев заражения COVID-19 (+171 инфицированный за последние сутки);

4059 (+48 человек) изолированы;

338 (+3) умерли;

6150 (+120) выздоровели.

В Твери и в регионе продолжает действовать масочный режим, введенный губернатором с 12 октября этого года.

Пятерка лидеров по числу зараженных на 6 ноября выглядит так:

Тверь 3481 (+67)

Конаковский район 729 (+2)

Ржев 722 (+10)

Кимры 694 (+3)

Калининский район 495.

Графика: Яндекс

В Тверской области ужесточат меры по соблюдению обязательного масочного режима. Об этом в телеэфире вечером 6 ноября объявил губернатор Игорь Руденя.

С понедельника, 9 ноября, в торговых центрах и любых магазинах продавцы будут обязаны отказывать в обслуживании посетителям, что пришли без масок. Если раньше эта мера носила рекомендательный характер, то теперь станет обязательной к исполнению, отметил глава региона.

Ответственность за неисполнение данного требования будет нести администрация магазина. Размер штрафов составляет от 30 тыс. рублей до 150 тыс. рублей для ИП-шников и от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для юрлиц.

В транспорт с понедельника тоже должны перестать пускать без масок.

Губернатор сообщил еще одну важную новость: на следующей неделе, с 11 ноября, в Тверскую область начнут поступать лекарства, которыми будут бесплатно обеспечивать больных COVID-19, находящихся на домашнем амбулаторном лечении. На эти цели региону выделены 50 миллионов рублей.

Чтобы получить медикаменты, больному с ковидом достаточно будет обратиться к участковому терапевту. Лекарства доставят на дом. Для отладки схем амбулаторного лечения с учетом бесплатного лекарственного обеспечения потребуется около двух недель.