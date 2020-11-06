Коронавирус в Твери, последние новости на 6 ноября 2020: антимасочники спорят с полицией, а депутаты отказываются носить маски на заседаниях

Некоторые жители откровенно пренебрегают масочным режимом Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на 6 ноября 2020 таковы:

выявлено 10376 случаев заражения COVID-19 (+169 инфицированных за последние сутки);

4011 (+51 человек) изолированы;

335 (0) умерли;

6030 (+118) выздоровели.

В Твери и в регионе продолжает действовать масочный режим, введенный губернатором с 12 октября этого года.

Пятерка лидеров по числу зараженных на 6 ноября выглядит так:

Тверь 3413 (+43)

Конаковский район 727 (+8)

Ржев 712 (+11)

Кимры 691 (+12)

Торжок 488 (+14)

Графика: Яндекс.

В Твери и Тверской области полицейские продолжают профилактиеские рейды по соблюдению масочного режима. Одно из таких мероприятий прошло 5 ноября. Гражданам напомнили об обязательном ношении масок в общественных местах. Однако нашлись те, кто не стеснялся без маски спорить с полицией, так называемые антимасочники. Для них у правоохранителей есть особые меры.

- Если попадается тверичанин, который упорно не хочет соблюдать требования Роспотребнадзора, во время рейда могут вызвать наряд полиции, доставить его в отделение и составить административный протокол, - уточнили полицейские.

В первый раз штраф будет составлять от одной до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение – от 15 до 50 тысяч рублей.

Однако, нарушают масочный режим не только покупатели в магазинах и пассажиры общественного транспорта. Отказываются надевать маску и некоторые депутаты Тверской городской Думы.

5 ноября на заседании Думы одному из депутатов сделали замечание за отсутствие маски, которое народный избранник проигнорировал.

Не надел депутат маску и после того, как представитель юридической службы зачитал постановление Роспотребнадзора об обязательном ношении масок.

- Считаю, что это абсолютное неуважение к своим коллегам, к жителям и к закону. И это представитель власти, на секундочку. Наверное стоит обратиться в правоохранительные органы, - написал на своей странице в "Фейсбуке" депутат Максим Жирков.