Антимасочники в Твери готовы на всё, даже на спор с полицией

Два антимасочника спорят с полицейским в Твери. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В одном из торговых центров города полицейские, заступившие на дежурство, напоминали тверичанам, что в общественных местах с 12 октября все должны находиться в защитных масках. Нарушение грозит административными штрафами. Именно с этой даты губернатор Тверской области Игорь Руденя своим распоряжением ужесточил масочный режим в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. 99% людей в ТРЦ соблюдали меры безопасности.

При входе в торгово-развлекательный центр на стенде есть памятка, что на территории региона каждый обязан носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Эта же информация звучит из динамиков, помимо уведомлений о скидках и распродажах.

О масочном режиме написано все черным по белому. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Пандемия коронавируса также породила своеобразный юмор. В нескольких бутиках манекены стоят в медицинских масках. Плакаты, напоминающие, что клиентов в масках не обслуживают, налеплены у входа во все магазины.

В основном все посетители и сотрудники в этот будний день были в масках. У кого-то они закрывали все органы дыхания, часть народа натянула их лишь до носа. Есть ли в таком случае защитный эффект – большой вопрос.

Если полицейские видели, что человек находится на территории комплекса без маски или снял её, они подходили к нему и напоминали о правилах безопасности в непростой эпидемической ситуации. Некоторые в спешке натягивали маски, как только издалека замечали, что приближается патруль.

«Сознательный» манекен. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Два-три ребёнка 5-6 лет, встретившихся нам на первом и втором этажах, были вовсе без масок. Я уточнил у полицейского, есть ли какие-то правила, связанные с возрастом. Оказалось, что их не существует. Постановление необходимо соблюдать всем.

Также сотрудник правоохранительных органов обозначил: если попадается тверичанин, который упорно не хочет соблюдать требования Роспотребнадзора, во время рейда могут вызвать наряд полиции, доставить его в отделение и составить административный протокол.

В первый раз штраф будет составлять от одной до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение – от 15 до 50 тысяч рублей.

Многие в будней день были в ТРЦ в масках. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Один из сопровождающих нас офицеров полиции подчеркнул, что задача правоохранительных органов – напоминать гражданам о действующем в области режиме, а не штрафовать.

Для организации, сотрудники которой нарушают санитарно-эпидемические требования, первый штраф – от 100 до 300 тысяч. Второй – вплоть до миллиона.

В магазине одной из крупных торговых сетей попадаются два так называемых антимасочника. Мужчина и женщина начинают дебатировать с представителями закона.

Полиция проводит профилактический рейд. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Я подчиняюсь конституции, президенту, но никак не губернатору, – спорила женщина без маски. Аргументы она словно заранее подобрала:–- То есть у нас свобода в стране всё, ограничена? Маска ведь вредит для здоровья.

Не было только понятно, как понятия «свобода» и «безопасность окружающих» противоречат друг другу.

Эпидемическая ситуация потребовала, чтобы все носили средства индивидуальной защиты.

Антисептик, тепловизор, маски и перчатки – всё для посетителей. Фото: Степан КАМЕНЕВ

И сотрудник полиции чётко объяснил про постановление главы региона, которое обязывает носить маску в местах массового скопления народа и транспорте. Выписанные протоколы об административном нарушении граждане пытаются обжаловать в различных инстанциях, но нормативный акт есть нормативный акт.

Полицейский поделился со мной мнением, что такое поведение вызвано фейками в интернете. Каждый раз спорящие приводят одни и те же доказательства, как по шаблону.

Вместе с полицией в рейды ходят сотрудники Роспотребнадзора. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В такие регулярные рейды совместно с полицией отправляются сотрудники Роспотребнадзора.

Они не только следят за наличием у населения масок, но также проверяют в торговых точках нанесённую социальную разметку, антисептик на входе и нюансы, которые касаются работы персонала. Это запас дезинфицирующего средства, убивающего микробы, журнал, куда каждый день заносят температуру сотрудников, а также журнал с графиком обработки поверхностей в помещении, которую необходимо делать каждые два часа.

Не так важна ошибка в слове, нежели наличие самого антисептика. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В заключение напомним, что с 28 октября по всей стране введен масочный режим постановлением главного санитарного врача России. Соблюдать его необходимо в местах массового пребывания, в том числе в магазинах, транспорте, на парковках, в лифтах. «КП»-Тверь» уже подробно писала, почему протестовать против масок не только вредно, но и бессмысленно.

Любой продавец может отказать посетителю без маски в обслуживании и вызвать полицию. Это же может сделать кондуктор или водитель общественного транспорта. И будут правы.