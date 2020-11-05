С понедельника в Твери похолодает

Температура в Тверской области постепенно переходит в минусовой диапазон. Фото: Артем КИЛЬКИН

Холода в этом году подзадержались, но вечно так продолжаться не может. Грядущие выходные планируют стать последним теплым уикендом.

- Суббота хороша: осадков не ждем, на небе появится солнце, которое разогреет воздух до +10, - обрадовала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В ночь на воскресенье +3, воскресным днем +9. Мы будем находиться в тыловой части циклона, поэтому в этот день возможны небольшие локальные осадки.

Ветер в выходные и понедельник будет довольно сильный - до 6 метров в секунду. Атмосферное давление, упавшее в пятницу до 743 мм рт. ст, растет: в понедельник уже 755 мм. Осадков в первый день недели не ожидается, но похолодает. В ночь на понедельник будет -1. Днем вряд ли разогреет выше +2. Следующей ночью - ноль, днем вторника +2. Возможны небольшие осадки: дождь или снег.

- Пока все указывает на то, что со среды-четверга еще похолодает: ночью слабые морозы, днем ноль. Если вы еще не поменяли резину, сделайте это! - советует Наталья Сердитова.

Кстати, заметили ли вы, как в последнее время сократился световой день? Его средняя долгота в ноябре - всего 8 часов и 4 минуты. Солнце встает ближе к восьми часам утра, а заходит совсем рано - к пяти вечера не видно ни зги.

В такую пору важно не захандрить: в отсутствии солнечного света уменьшается выработка «гормона счастья» серотонина, снижается синтез витамина D. Избежать осенне-зимней депрессии помогут простые правила: ешьте побольше полезных продуктов, фруктов и овощей, не ленитесь делать зарядку и постарайтесь высыпаться.