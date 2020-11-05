Мобильное приложение АтомЭнергоСбыт завоевало доверие клиентов!

Пользуйтесь мобильным приложением - это удобно и безопасно!

Ориентируясь на основные тренды и запросы людей, компания активно развивает мобильное приложение для физических лиц. Через него клиент может решить множество вопросов, не посещая офисов обслуживания. Количество пользователей мобильным приложением с начала года увеличилось в три раза, и оно вышло в лидеры среди заочных каналов компании по сбору платежей за электроэнергию.

«Мы внедряем клиентоцентричные подходы к развитию мобильного приложения. Все доработки функционала, а также новые возможности в обязательном порядке оформляются в прототипы и на первоначально этапе тестируются с реальными пользователями. Обратная связь, получаемая от клиентов, часто приводит к изменению первоначальной концепции доработки и в итоге мы попадаем точно в цель», - отметил руководитель команды по управлению продуктом Илья Зотов.

Он также отметил, что кропотливая работа команды по развитию продукта позволяет повышать качество обратной связи и оперативно отвечать на отзывы и пожелания клиентов.

По статистике, самыми популярными функциями мобильного приложения являются мгновенная оплата без комиссии через apple pay и google pay, передача показаний приборов учета, круглосуточный доступ к архиву всех квитанций, возможность перейти на электронный счет, дистанционная запись в ЦОК и легкое управление несколькими лицевыми счетами.