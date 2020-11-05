Коронавирус в Твери, последние новости на 5 ноября 2020: в Тверской области завершился форум «Доброволец Верхневолжья»

В Тверской области наградили волонтеров, которые развозили помощь пожилым людям в период первой волны коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на 5 ноября 2020 таковы:

выявлено 10207 случаев заражения COVID-19 (+162 инфицированных за последние сутки);

3960 (+44 человека) изолированы;

335 (+5) умерли;

5912 (+113) выздоровели.

В Твери и в регионе продолжает действовать масочный режим, введенный губернатором с 12 октября этого года.

Пятерка лидеров по числу зараженных на 4 ноября выглядит так:

Тверь 3370 (+39)

Конаковский район 719 (+5)

Ржев 701 (+12)

Кимры 679 (+6)

Торжок 474 (+5)

Графика: Яндекс.

В Тверской области закончился волонтерский онлайн-форум «Доброволец Верхневолжья». По итогам во Дворце культуры «Пролетарка наградили 60 лучших добровольцев региона. Они работали в штабах #МыВместе.

Эта акция взаимопомощи проходила в Тверской области с марта 2020 года. С момента начала распространения коронавируса в регионе организовали отряды волонтеров, которые помогали пожилым людям, маломобильным гражданам и медицинским работникам.

В Твери завершился областной форум «Волонтер Верхневолжья». Фото: ПТО.

Всего обработали более 50 тысяч заявок, которые поступали на «горячую линию», доставили 40 тысяч продуктовых наборов людям почтенного возраста и 14 тысяч наборов многодетным семьям и родителям, воспитывающим ребенка-инвалида.

– Объединения, созданные на базе волонтерских центров, обеспечивают доставку продуктов ветеранам Верхневолжья, оказывают при необходимости другую помощь. При этом соблюдаются все меры санитарной безопасности. Хотел бы поблагодарить за работу наших волонтеров. Это движение в Тверской области всегда было на высоте, – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.