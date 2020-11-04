Коронавирус в Твери, последние новости на 4 ноября 2020: в Твери подвели итоги конкурса «Наш любимый врач»

В Твери подвели итоги конкурса «Наш любимый врач». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 4 ноября 2020 таковы:

выявлено 10045 случаев заражения COVID-19 (+158 инфицированных за последние сутки);

3916 (+52 человека) изолированы;

330 (+4) умерли;

5799 (+102) выздоровели.

В Твери и в регионе продолжает действовать масочный режим, введённый губернатором с 12 октября этого года.

Пятерка лидеров по числу зараженных на 4 ноября выглядит так (Ржев «обогнал» Кимры):

Тверь 3331 (+38)

Конаковский район 714 (+21)

Ржев 689 (+25)

Кимры 673 (+10)

Торжок 469 (+3)

Графика: Яндекс.

В Твери завершился конкурс народного признания «Наш любимый врач», проходивший при поддержке Министерства здравоохранения Тверской области. В нём участвовали врачи-педиатры и детские врачи из областного центра.

За время голосования на сайте конкурса зарегистрировалось более четырех тысяч новых пользователей, которые оставили 3680 признаний, а также более 1900 отзывов и историй выздоровления. Маленькие пациенты нарисовали 203 рисунка в поддержку любимых докторов.

Самыми активными оказались пациенты детской городской больницы №3, которые оставили большое количество признаний и историй про любимых врачей. А пациенты детской городской больницы №1 нарисовали больше всех рисунков.

По результатам голосования среди педиатров лучшими были выбраны четыре специалиста детской городской больницы №3, а также врач-педиатр детской городской больницы №2. Среди детских врачей-специалистов призовые места поделили сотрудники детской городской больницы №1 и детской областной клинической больницы.

Конкурс «Наш любимый врач» проходит ежегодно с 2012 года.