Коронавирус в Твери, последние новости на 4 ноября 2020: в Твери подвели итоги конкурса «Наш любимый врач»

В Твери подвели итоги конкурса «Наш любимый врач».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Последние новости о коронавирусе в Твери на 4 ноября 2020 таковы:
выявлено 10045 случаев заражения COVID-19 (+158 инфицированных за последние сутки);
3916 (+52 человека) изолированы;
330 (+4) умерли;
5799 (+102) выздоровели.
В Твери и в регионе продолжает действовать масочный режим, введённый губернатором с 12 октября этого года.
Пятерка лидеров по числу зараженных на 4 ноября выглядит так (Ржев «обогнал» Кимры):
Тверь 3331 (+38)
Конаковский район 714 (+21)
Ржев 689 (+25)
Кимры 673 (+10)
Торжок 469 (+3)
Графика: Яндекс.
В Твери завершился конкурс народного признания «Наш любимый врач», проходивший при поддержке Министерства здравоохранения Тверской области. В нём участвовали врачи-педиатры и детские врачи из областного центра.
За время голосования на сайте конкурса зарегистрировалось более четырех тысяч новых пользователей, которые оставили 3680 признаний, а также более 1900 отзывов и историй выздоровления. Маленькие пациенты нарисовали 203 рисунка в поддержку любимых докторов.
Самыми активными оказались пациенты детской городской больницы №3, которые оставили большое количество признаний и историй про любимых врачей. А пациенты детской городской больницы №1 нарисовали больше всех рисунков.
По результатам голосования среди педиатров лучшими были выбраны четыре специалиста детской городской больницы №3, а также врач-педиатр детской городской больницы №2. Среди детских врачей-специалистов призовые места поделили сотрудники детской городской больницы №1 и детской областной клинической больницы.
Конкурс «Наш любимый врач» проходит ежегодно с 2012 года.
Графика: ПТО.