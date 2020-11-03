Год завершается крупнейшим пожаром на складах Твери

В Твери произошёл крупнейший в регионе пожар за 2020 год. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Рано утром 3 октября, около 04:25, в промышленной зоне за гаражами на Московском шоссе в Твери загорелись склады. Огонь стремительно захватил три тысячи квадратных метров площади складов, как сообщили в пресс-службе МЧС. Выяснилось, что горят гранулы, из которых изготавливают пищевую пленку.

Огромный чёрный столб, уходящий в не менее чёрное облако, был виден издалека. Ветер уверенно гнал ядовитую гарь в сторону центра Твери.

Дым пожара был виден издалека... Фото: Степан КАМЕНЕВ

Пробраться к месту пожара было непросто. Подъезд к ангарам перекрыли полицейские, а к месту ЧП мчались машины МЧС с включёнными мигалками. Всего с огнём боролись более 90 сотрудников МЧС, используя 25 единиц спецтехники. Люди в спецкостюмах от экстремально высоких температур с помощью пены вели атаку на очаги пожара, заливали пожарище и водой.

Пожарные борются со стихией. Фото: скрин видео пресс-службы МЧС по Тверской области/69.mchs.gov.ru.

Пока я топал в сторону места происшествия, мне навстречу попались несколько пожарных с сажей на лицах, которые жадно вдыхали свежий воздух.

На ликвидацию пожара третьего ранга были брошены все силы и средства. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Чтобы на Московском шоссе в обе стороны не образовывались пробки, трудились регулировщики ДПС. Работники других предприятий промышленной зоны толпились на частично огороженной парковке: кто-то оставил слишком близко к горящему предприятию машину, другие просто глазели или снимали происходящее на смартфоны.

Иссиня-черный дым вихрился и будто грозился стелиться по земле. Выглядело это жутко. По временам между стоящими на парковке машинами даже падали частички сажи.

Изначально пожару был присвоен третий из пяти возможных номеров сложности. Этот показатель зависит от того, сколько сил и средств привлекают к ликвидации бедствия.

Дышать поблизости можно было только в респираторе. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Около 08:25 пожарным удалось локализовать огонь. Он охватывал уже не три, а пять тысяч квадратных метров складской территории, но дальше не распространялся.

Примерно в 08:30 специалисты МЧС подняли в воздух квадрокоптер, чтобы с высоты птичьего полёта оценить масштаб утихающего пожара.

В 08:48 ранг пожара был понижен до второго номера. Руку на пульсе держала и региональная власть. Ситуация находилась на контроле у губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Полиция не пускала любопытных близко к месту ЧП. Фото: Степан КАМЕНЕВ

На данный момент ещё не определили класс токсичности горевшего сырья, а также ущерб окружающей среде. Однако, судя по тому, какой дым поднимался над пожаром и по тому, что горели гранулы для производства пищевой плёнки, ущерб какой-то есть.

В 10:59 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.

На сегодняшний день это крупнейший пожар в Тверской области за уходящий неспокойный год.