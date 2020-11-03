Коронавирус в Твери, последние новости на 3 ноября 2020: смертельный список и искусство онлайн или вживую

Медики отдают борьбе с коронавирусом все силы, порой они истощаются... Фото: Андрей АБРАМОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 3 ноября 2020 таковы:

выявлены 9887 случая заражения COVID-19 (+156 инфицированных за последние сутки);

3864 (+73) человек изолированы;

326 (0 за сутки) умерли;

5697 (+83) выздоровели.

В Твери и в регионе продолжает действовать масочный режим, введённый губернатором с 12 октября этого года.

Пятёрка лидеров по числу заражённых на 2 ноября выглядит так:

Тверь 3293 (+43)

Конаковский район 693 (+19)

Кимры 663 (+2)

Ржев 664 (+13)

Торжок 466 (+4)

Графика: Яндекс

Почти восемь месяцев прошло с начала эпидемии коронавируса в регионе. Все это время на передовой - тверские врачи, фельдшеры, медсестры и медбратья. И они тоже умирают. От коронавируса или хронических болезней, обострившихся на фоне нервной и тяжелой работы.

«КП»-Тверь» вспомнила медицинских работников Тверской области, скончавшихся в период коронавируса с марта по ноябрь 2020 года. В нашем траурном списке - девять медиков, которых уже нет на этом свете. Вспомним их имена и где они работали, помогали людям.

Галина Александровна Леонтьева, ( 51 год, фельдшер-лаборант клинической лаборатории Спировской центральной районной больницы),

Валерий Сергеевич Осипов ( 74 года, врач-рентгенолог поликлиники № 7 Тверской горбольницы № 6),

Лидия Алексеевна Кузьминская (71 год, врач-кардиолог Тверского кардиологического диспансера),

Константин Григорьевич Шевченко (56 лет, врач-радиолог Тверского областного клинического онкологического диспансера),

Сергей Николаевич Базлов (59 лет, врач-терапевт, эндоскопист, гастроэнтеролог. Доцент кафедры факультетской терапии Тверского государственного медуниверситета),

Сергей Петрович Бондаренко (68 лет, начальник отделений хирургического профиля городской клинической больницы № 7),

Владимир Анатольевич Уберский (71 год, фельдшер «Скорой помощи» Торопецкой центральной районной больницы),

Валерий Константинович Семенов, 70 лет, врач-педиатр Тверской городской клинической детской больницы № 3, участковый поликлиники № 2),

Вячеслав Евгеньевич Николаев (63 года, заведующий терапевтическим отделением Ржевской центральной районной больницы).

«КП»-Тверь» выражает соболезнования родным и коллегам скончавшихся медиков.

Люди уходит, но жизнь продолжается... Тверь сегодня присоединяется к всероссийской акции «Ночь искусств». В основном в тверских музеях культурно-просветительская акция пройдет в режиме онлайн, приобщиться к прекрасному можно будет при помощи интернета. Причем, несмотря на название акции, по большей части в светлое время суток.

Однако кое-где "Ночь искусств" все-таки собираются проводить вживую. Например, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом, гостей приглашает бесплатно посетить выставки Тверской городской музейно-выставочный центр. Остается надеется, что там будут строго следить за соблюдением всех мер профилактики и обойдется без столпотворения.