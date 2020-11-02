Оранжевый мяч в маске: БК «Тверь» начал сезон, несмотря на коронавирус

БК «Тверь» начинает и выигрывает. Фото: группа в соцсетях БК «Тверь» – ВК/tverbasket.

Старт был дан успешно: в двух играх, 24 и 25 октября, БК «Тверь» уложил на лопатки костромскую команду «СШОР-2-КБК» – 115:31 и 98:42. Матчи прошли с заполненными на 50% трибунами, как того требует Роспотребнадзор. Тверской баскетбольный клуб с марта истосковался по соревнованиям, пополнил состав еще одним игроком и рвется к новым победам.

Вход на трибуны на матчах начинается за час до стартового свистка. Всем любителям тверского баскетбола должны бесконтактным способом измерить температуру. Если тепловизор показывает 37 градусов и выше, болельщикам вынуждены будут отказать в проходе на игру.

Зрителей пускают на игру только в защитной маске, что стало уже привычным. Также руководство баскетбольного клуба просит поклонников спорта соблюдать иные меры безопасности и держать социальную дистанцию в полтора метра.

– Заждались! Боюсь представить, сколько прошло времени… Мы рады, что есть возможность играть со зрителями, – отметил главный тренер БК «Тверь» Руслан Старков.

Главный тренер БК «Тверь» Руслан Старков. Фото: группа в соцсетях БК «Тверь» – ВК/tverbasket.

Игроки БК «Тверь» также чувствуют себя замечательно и находятся в хорошей физической форме, тренируясь с начала августа. Вскоре они должны будут сдать тест на COVID-19.

– Здоровье баскетболистов в порядке. Первый тест будут сдавать на этой неделе, так как предстоит первая выездная игра, – прокомментировал директор БК «Тверь» Максим Дмитриев.

Директор БК «Тверь» Максим Дмитриев. Фото: группа в соцсетях БК «Тверь» – ВК/tverbasket.

Выездные игры у тверичан пройдут 7 и 8 ноября в Курске, где предстоят матчи с клубом «Русичи-2». Там, в отличие от Твери, игра состоится без зрителей. Зато, как и с тверской арены, пройдёт онлайн-трансляция в интернете. Из тверского зала, находящегося по адресу: улица Маршала Конева, дом 12, трансляция идёт сразу и в социальных сетях и на видеохостинге. Правда, без комментирования.

Руководство БК «Тверь» отметило, что стоимость билетов на игры с участием тверских баскетболистов будет варьироваться. Это зависит от уровня соперника, что соответственно добавляет зрелищности. Так, на домашний матч с БК «Рязань» цена проходки будет варьироваться от 100 до 200 рублей. В конце апреля эта команда была признана чемпионом ЦФО.

Новый игрок БК «Тверь» – Константин Новиков. Фото: группа в соцсетях БК «Тверь» – ВК/tverbasket.

В середине октября БК «Тверь» поделился тем, что у них в составе появился новый игрок – Константин Новиков. Константин – воспитанник Нелидовскои школы баскетбола, а свои профессиональныи путь начинал в Твери в составе БК «КАМиТ-Университет».

Мощный двухметровый форвард играл в Высшей лиге и Суперлиге. Теперь он вернулся в родной город и подписал контракт с БК «Тверь».

Болельщицы в масках. Фото: группа в соцсетях БК «Тверь» – ВК/tverbasket.

Всего тверским баскетболистам предстоит 26 игр регулярного чемпионата. После первых двух матчей тверичане находятся на первой позиции в турнирной таблице ЦФО. Цель на сезон – завоевать медали.

Для болельщиков по-прежнему организуют зрелищную шоу-программу и различные конкурсы. К примеру, «Угадай результат». Но главное, чем хотят радовать фанатов и любителей игры с оранжевым мячом, – красивый баскетбол.