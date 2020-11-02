Коронавирус в Твери, последние новости на 2 ноября 2020: ряд учреждений здравоохранения региона ждет капремонт

Учреждения здравоохранения Верхневолжья ждет капремонт Фото: ПТО
Последние новости о коронавирусе в Твери на 2 ноября 2020 таковы:
выявлены 9731 случая заражения COVID-19 (+157 инфицированных за последние сутки).
3791 (+102) человек изолированы.
326 (+2 за сутки) умерли.
5614 (+53) выздоровели.
В Твери продолжает действовать масочный режим, введённый губернатором с 12 октября текущего года.
Пятёрка лидеров по числу заражённых на 2 ноября выглядит так:
Тверь 3250 (+33)
Конаковский район 674 (+9)
Кимры 661 (+14)
Ржев 651 (+2)
Торжок 462 (+7)
Графика: Яндекс
Ряд учреждений здравоохранения Тверской области ждет капремонт. На днях Минздрав России одобрил проект программы модернизации первичного звена здравоохранения Тверской области на 2021-2025 годы.
Программа была разработана по поручению губернатора Игоря Рудени. Она предусматривает строительство и капитальный ремонт ряда больниц Верхневолжья.
Предполагается, что ежегодно, в течение пяти лет, Тверская область будет получать из федерального бюджета около 1 млрд рублей. Общие расходы превысят 5,6 млрд рублей.
В программу также включена установка 100 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 15 врачебных амбулаторий, запланирована закупка медицинского оборудования, санитарного и легкового автотранспорта.
Графика: ПТО