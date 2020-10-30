Нет ни кусочка земли: В XXI веке в Твери не существует ни одной обустроенной площадки для выгула собак

В Твери не находится места для обустройства площадки для выгула собак. Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях появилась новость о том, что в Ржеве по желанию жителей одним из проектов программы поддержки местных инициатив стало создание обустроенной специальной площадки для выгула и тренировок домашних собак. Великолепная инициатива. «КП»-Тверь» задалась вопросом, почему в областной столице до сих пор не организованно ничего подобного?

Как выяснилось усилия по организации в столице региона хотя бы одного-двух цивилизованных мест для выгула собак, предпринимались.

Депутат Тверской городской думы, журналист Дмитрий Нечаев рассказал «КП»-Тверь», что с подачи некоторых жителей города озадачился этим вопросом в 2017 году, когда избирался в думу.

- У меня у самого есть собака и поэтому тема была близка, - уточнил Дмитрий. - В Европе во многих странах этот вопрос давно решен, создаются обустроенные площадки для выгула собак и в Москве. Причем там есть и места с беседками, где даже в дождь, например, хозяева животных могут посидеть, пообщаться пока их питомцы бегают, гуляют по огороженной территории. Там, естественно, есть и работники, которые следят за чистотой, убирают и т.д. Почему же нельзя организовать что-то подобное у нас?

С собаками ходят гулять куда придется. Фото: Евгения ГУСЕВА

Нечаев сообщил, что он встречался с представителями ТСЖ города и те были за то, чтобы действительно в Твери появились такие площадки:

- В итоге мы обратились к главе города Алексею Огонькову, и он рекомендовал нам создать площадку на территории химбазы в Заволжском районе. Места там много. Но возникли сложности, это ведь земли Минобороны. Я написал официальный депутатский запрос всем главам районов Твери о том, есть ли возможность предоставить участки муниципальных земель под площадки для цивилизованного выгула животных. В итоге от всех пришли ответы, смысл которых в том, что на территории Твери нет ни одного кусочка земли размером хотя бы 80 на 50 метров (меньше футбольного поля – Ред.), где можно было бы организовать обустроенную площадку для домашних животных. То рядом проходит теплотрасса, то рядом какое-то учреждение, то школа и т. д.

Дмитрия это несказанно удивило.

- Я сравнил Тверь с каким-нибудь европейским городом. Так вот, например, по численности населения и размерам с нашим городом схожи Хельсинки. Там организовано 100 специальных мест для выгула животных, причем один с видом на городской парламент. Вот так. А у нас нет места.

Депутат пытался «провести» этот вопрос через городскую Думу, а также при помощи программы ППМИ (как сделали в Ржеве). Его поддержала часть депутатов, согласились скинуться на проектно-сметную документацию. Но, в итоге, ничего не вышло. Вопрос опять уперся в то, что, якобы, нет земли. Как построить какой-нибудь очередной торговый центр или супермаркет, земля есть, а здесь нет.

- Самое интересное то, что нас ведь и граждане поддержали. К примеру, в Пролетарском районе люди готовы были сделать, свои деньги дать, рядом с Бобачевской рощей, но…

В итоге, как заметил Дмитрий, недалеко от Боровлево сами граждане все-таки сделали небольшую площадку, решив всё на общем собрании ТСЖ.

Вот и вся информация о цивилизованном выгуле собак в Твери.