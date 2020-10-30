В Тверской области 1361 человек голодает

Доходов людей, вошедших в эту статистику, не хватает даже на нормально питание. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области живут люди, доходов которых не хватает толком даже на еду, не говоря уже о покупке одежды или каких-то дорогостоящих товаров. Это показало исследование, проведенное в регионах страны Росстатом.

Специалисты исследовали доходы домашних хозяйств. Что такое домашнее хозяйство? Грубо говоря, семья под одной крышей, хотя это не совсем верно. Под домашним хозяйством статистика понимает небольшую общность совместно проживающих людей, которые делят между собой доходы и расходы. Домохозяйством считается и один человек, если он живет отдельно от всех своих родственников и имеет собственный бюджет. Или это могут быть несколько человек, связанных либо не связанных родственными узами, главное, чтобы они жили под одной крышей и вели общее хозяйство.

По данным переписи 2010 года, средняя численность людей в домохозяйствах Тверской области - 2,4 человека. А всего же домохозяйств на тот период 566607.

В регионе есть голодающие

По данным Росстата, во II квартале 2020 года на еду не хватало денег 0,1% домашних хозяйств региона. Год назад голодающих домохозяйств в регионе не было.

Мы перевели данные в абсолютные цифры. 0,1% - это 567 домохозяйств, или (приблизительно) 1361 человек.

9,4% условных семей во II квартале хватало денег лишь на еду. Оплачивать услуги ЖКХ или покупать одежду для них было уже затруднительно. В сравнении с прошлым годом число таких домохозяйств выросло на 0,2%.

Более двух третей (68,7%) от всех домашних хозяйств региона могут позволить себе нормальное питание и одежду. Но им не хватает денег на покупку товаров длительного пользования, например, домашней техники. Таких домохозяйств за год тоже стало больше на 4,7%.

А вот число тех, кто может оплатить бытовую технику и электронику, но не в силах купить авто, дачу, квартиру, уменьшилось. Во II квартале 2020 года таких семей было почти 22%, а годом ранее – 26,7%.

Тех же, кто вообще не испытывает трудностей с покупкой чего-либо, в нашем регионе, по данным исследования Росстата, нет.

А КАК У СОСЕДЕЙ

В ЦФО схожая с нами ситуация по количеству голодающих домохозяйств в Тульской и Орловской областях. Больше всех голодают Брянская и Тамбовская области - по 0,5% домохозяйств. Нет таковых в Ярославской, Рязанской, Липецкой, Костромской, Калужской и Белгородской областях.

Среди регионов, граничащих с Тверской областью, больше всех голодающих в Подмосковье:

Вологодская область – 0% голодающих

Новгородская область – 0% голодающих

Ярославская область – 0% голодающих

Тверская область – 0,1% голодающих

Смоленская область – 0,2% голодающих

Псковская область – 0,2% голодающих

Московская область – 0,3% голодающих

НА ЗАМЕТКУ

Где получить помощь

В Тверской области малоимущим полагаются меры государственной поддержки: пособие по нуждаемости, ежемесячное государственное пособие на ребенка, единовременная государственная социальная помощь, субсидии на оплату услуг ЖКХ и некоторые другие.

Этими вопросами занимается региональное Министерство социальной защиты населения. Телефон горячей линии Минсоцзащиты: (4822) 34-38-58, телефон приемной: (4822) 34-27-63.

С недавних пор часть мер по поддержке семей, в том числе и семей с низким доходом, перешла в ведение нового министерства – Министерства демографической и семейной политики. Это, в частности: предоставление ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей; оказание адресной помощи на проезд беременным женщинам, проживающим в сельской местности, в центральную районную больницу; социальная поддержка в оплате питания школьников из семей с невысокими доходами.

Телефон Миндемографии: (4822) 33-34-10.

За консультацией также можно обратиться в «Центр выплат «Тверская семья»: (4822) 58-93-23, (4822) 58-93-30, 8-800-201-22-62.