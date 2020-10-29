Району будет оказана поддержка»: Губернатор Игорь Руденя побывал с рабочим визитом в Сонково

На первом плане: губернатор Игорь Руденя и глава района Виктор Березкин. Во время прогулки по площади. Фото: ПТО

29 октября Сонковский район посетил с рабочим визитом губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что Сонково — это важный железнодорожный узел Тверской области. Живет здесь около 3800 человек, плюс еще около 3700 граждан — на селе. В районе до сих пор действует семь колхозов, в основном — животноводческие.

Губернатор свой визит по традиции начал с возложения цветов на воинском мемориале — в данном случае к Обелиску Славы. На нем выбиты слова: «Вечная память павшим за Родину».

Обелиск Славы памяти павших за Родину воинов в Сонково. Фото: ПТО

Две скульптуры в духе соцреализма - тут же неподалёку в парке. Обращают на себя внимание. Красивые. Здесь они с 1970-х годов. Тогда, когда в поселке построили Дом культуры.

Среди берез стоит советская скульптура девушки с букетом. Фото: Александр ЖМУЛИН

Сейчас ДК активно перестраивают. Про это Игорю Рудене рассказывал глава района Виктор Березкин:

- В ДК с момента строительства ни разу не проводился серьезный ремонт, и в прошлом году он был признан аварийным. В 2019-м мы составили смету, заказали специалистам проект, и вот в этом году начали ремонт. Причем он начался с того, что часть кирпичной кладки фасада, а задняя стена полностью была разобрана в ручную, даже отбойные молотки не понадобились. Вместо старых кирпичных стен сделали новые, также кирпичные, как видите.

По словам главы, проект обошелся муниципалитету в 19 млн рублей — немногим меньше 10% районного бюджета. На сам капремонт деньги уже выделил регион.

Губернатор осмотрел строящийся ДК не только снаружи, но внутри.

- Средств хватает? Если надо, добавим, - пообещал он и поручил ускорить выполнение работ, чтобы завершить капремонт к началу 2021 года.

ДК не просто ремонтируют, его частично заново отстроили. Фото: Александр ЖМУЛИН

Затем отправился на центральную площадь поселка. Тут в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» проведено глобальное благоустройство. Новые пешеходные дорожки, посажены кустарники, установлены арт-объект (что-то вроде объемного знака) «Я люблю Сонково» и скамейка примирения для влюбленных, новые фонари и т.д.

Центральная площадь поселка. Фото: Александр ЖМУЛИН

Потом поехали в старинную (со 120-летней историей) школу №9 поселка Сонково. Фасаду здания требуется большой ремонт.

Фасад школы №9 требует ремонта. Фото: Александр ЖМУЛИН

Контраст ей - новый спорткомплекс с большим залом. Его строительство велось с 2018 года, и теперь все завершено, вот-вот откроют.

- Комфортная городская среда, образование, спорт – это важные условия комплексного развития муниципального образования. Здесь все для этого есть. Нужно трудиться, чтобы выйти на новый уровень развития. Мы в свою очередь обеспечим поддержку, – отметил губернатор.

Игорь Руденя поручил разработать проект по озеленению территории спорткомплекса и созданию велопарковок.

Большой спортзал ФОКа. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Следующим объектом должна, конечно, стать новая современная школа в Сонково, - отметил губернатор.