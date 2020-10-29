Коронавирус в Твери: Кому положен анализ на COVID-19 и обследование на КТ

Как бы мы не требовали провести ковид-тест, врач может отказать: не все ОРВИ подлежат обследованию на коронавирус. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В условиях пандемии коронавируса любой чих звучит зловеще. Все чаще люди жалуются: «Вызвал врача, а он у меня анализ на коронавирус брать отказывается» или «Кашляю неделю, а КТ никто не назначает!»

Разобраться, кому в период пандемии положены анализы на коронавирус и исследование на КТ, «КП»-Тверь» помог главный эпидемиолог Тверской области Александр Раздорский.

- Есть регламент, разработанный Минздравом и Роспотребнадзором, где прописаны все случаи, когда и кому назначаются обследования. Все исследования проводятся строго по показаниям, - сразу обозначил Александр Раздорский. - Не все ОРВИ, которых очень много, подлежат обследованию на коронавирусную инфекцию. Если врач не назначает вам обследования, это не означает, что врач плохой или не хочет назначать анализы по каким-то своим соображениям. Это значит, что на сегодняшний момент отсутствуют показания для такого обследования.

Анализ на коронавирус

Анализ на коронавирус делается только при подозрении на коронавирус. Если медик подозревает, что у вас обычное «проходное» ОРВИ или грипп, мазок у вас брать не будут.

- При ухудшении состояния пациента: если температура вырастет до 38 градусов и не будет сбиваться, если есть подозрения на развитие внебольничной пневмонии - это уже случай, подозрительный на ковид, и показание к назначению анализа, - отмечает главный эпидемиолог.

Условия для назначения анализа на COVID-19

Совокупность следующих симптомов можно считать показанием к назначению ковид-теста:

- температура 38 градусов и выше на протяжении нескольких дней;

- кашель, ощущение заложенности в груди;

- слабость, головная боль, мышечные боли.

- В каждом конкретном случае врач по совокупности всей симптоматики индивидуально принимает решение о назначении обследования или об откладывании его на определенное время, - подчеркивает Александр Раздорский.

Обследование на компьютерном томографе

- Сегодня некоторые думают, что это исследование КТ едва ли не лечебный эффект несет, но это не так. Здесь должны быть совершенно четкие и конкретные показания. Не забывайте: обследование на КТ дает лучевую нагрузку, сравнимую с той, что человек может получить за календарный год, - предупреждает Александр Раздорский. – Соответственно, человек, который два-три раза за месяц проходит КТ, получает колоссальную лучевую нагрузку.

Условия для назначения КТ

- температура 38 и выше на протяжении нескольких дней;

- признаки формирующейся дыхательной недостаточности и внебольничной пневмонии;

- очень сильная слабость;

- показатель сатурации (насыщение крови кислородом) ниже 92-93%.

Один только диагноз «коронавирус», даже подтвержденный лабораторно, - не является достаточным основанием для назначения КТ.