Ноябрь в Твери начнется с плюсовой температуры

Октябрь в Тверской области оказался теплее нормы на 4 градуса, и начало ноября будет ему под стать. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Уж реже солнышко блистало, короче становился день» - пока это единственные приметы, говорящие, что осень близится к финалу. Октябрь в Тверской области был теплее нормы на 4 градуса. И начало ноября ему под стать.

- Сейчас погодой управляют антициклоны. Давление в ближайшие дни будет выше нормы: 758-755 миллиметров ртутного столба, - рассказывает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Дождей в выходные не ожидается, но и солнца не будет. В субботу, 31 октября, днем +9. В воскресенье, 1 ноября,+6. Ночи тоже в плюсе. А для «нормального» ноября характерны минусовые температуры.

Теплым будет и начало рабочей недели: в понедельник +7, во вторник и среду +9. Но ко вторнику в регион начнет прорываться циклон.

- Природа решит взяться за влажную уборку, - шутит Наталья Сердитова. - Дожди с определенной вероятностью можно ожидать уже во вторник-среду. Резину автомобилистам менять еще рановато, но осторожность на дороге стоит соблюдать, особенно ночью и рано утром.

Кстати, о нормальном и не очень ноябре. Обычная среднесуточная температура в этом месяце - 1,8 градуса с минусом. Но случаются и аномалии. Самым теплым за историю наблюдений был ноябрь 1996 года со среднемесячной температурой в +3,4 градуса. А самый теплый ноябрьский день был зафиксирован у нас в 2013 году: +15,3.

Что до самого холодного ноября, то он случился в 1998 году, тогда среднемесячная температура была всего -9,3 градуса. А самый холодный ноябрьский день выпал на 16 ноября 1951 года, тогда, страшно представить, столбик термометра опустился до отметки в -29,2 градуса!

А помните еще один рекорд - снегопад 30 ноября 2012 года, ввергший Тверь в полнейший коллапс? Вспоминая такое, хочется, чтобы ноябрь оставался по-пушкински «довольно скучной порой». Но поживем – увидим.