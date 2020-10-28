Коронавирус в Твери: Кто в городе не даёт умереть животным, чьи хозяева загремели в инфекционный госпиталь

Пара из десятка спасенных из бабушкиной квартиры на "Волоколамке" котов. Фото: Инициативная группа по защите животных в Твери.

Представьте ситуацию: жил был кот (ну или собака, не важно) с хорошими хозяевами, и тут вдруг пришла беда — коронавирус, люди в тяжёлом состоянии и их увезли в госпиталь. А четвероногий друг, полностью зависимый в своей жизни от человека, остался один.

Хорошо если у его хозяев есть родственники или знакомые, и они могут поухаживать за ним, да хотя бы банально накормить приехать. А если нет?

К сожалению, в Твери власти этим вопросом специально не озаботились. Им бы с людьми справиться. Так бы и пропали животные, но, к счастью, нашлись энтузиасты, которые взяли на себя заботу помощи домашним питомцам.

Речь - про активистов «Инициативной группы по защите животных Твери». Это официально зарегистрированное общественное движение, которое существует в Твери с 2009 года. У группы нет собственного приюта. Сотни собак и кошек находятся на так называемых передержках. Добровольцы либо берут к себе домой котов или собак, либо ищут им временные дом, лечат, прививают и пристраивают в добрые руки. Группа существует исключительно на пожертвования и средства самих же активистов.

- Весной этого года в Инициативную группу стали поступать сообщения с просьбой о помощи животным, чьи хозяева попали в больницу, - рассказала «КП»-Тверь» наша коллега из ТИА, журналист и волонтер «Инициативной группы по защите животных» Юлия Островская. - Мы запустили проект помощи таким животных и владельцам. Мы подготовили базу волонтеров по всему городу, готовых кормить животных, хозяева которых попали в больницу или на карантин. Передали свои личные номера телефонов в инфекционные госпиталя города.

Еще один спасенный красавец. Фото: Инициативная группа по защите животных в Твери.

Юлия уточнила, что началось все в мае, когда волонтеры помогли 58-летней Людмиле Серафимовне:

- Она подхватила коронавирус и была госпитализирована в больницу. Ее кошка просидела несколько суток без еды и воды. В итоге через десятые руки с нами связалась старшая по дому, где живет Людмила Серафимовна. Мы смогли получить из госпиталя ключи от квартиры и приезжали в полной защитной экипировке кормить кота и убирать за ним, до тех пор, пока его хозяйка не выздоровела. Мы звонили ей и говорили, что с ее любимым котом все хорошо. Мне кажется, это немножко помогло ей почувствовать себя лучше. Она одинокий человек и кроме кота у нее никого дома нет. В итоге мы выполнили миссию, кот жив, здоров и встретил дома свою любимую хозяйку.

Еще один запоминающийся случай произошел в Лихослальвском районе.

- Женщина - хозяйка многочисленных котов - заболела в Конаково, когда приехала к своим родственникам, - поделилась Юлия. - В деревне у нее остались голодные коты. Мы закупили корм и нашли местную жительницу, которая кормила котов, пока хозяйка была на карантине. Все кошки выжили.

Но самый тяжелый случай за время пандемии произошел в Твери.

В страшной квартире на Волоколамском проспекте волонтеры обнаружили пару десятков истощенных запущенных котов. Фото: Инициативная группа по защите животных в Твери.

- Бабушка, которая живет в квартире на Волоколамском проспекте, и держит 20 котов, попала в больницу в тяжелом состоянии, мы узнали об этом случайно, - вспоминает зоозащитница. - Поехали туда, а там мрак. Коты голодные, истощенные, среди живых - трупы. Запах стоит соответствующий. Эта спасательная операция длилась очень долго и продолжается по сей день. В общей сложности мы вывезли их квартиры 26 котов. Вывезли за несколько заходов. Многим потребовалось лечение. Остальные до сих пор находятся у нас на передержке и ищут дом.

Юлия также рассказала, что некоторые хозяева, которые сидели на карантине или лечились дома, просили помощь с выгулом животных. А один раз, изолированные у себя квартире люди попросили отвезти собаку в клинику, волонтеры откликнулись.

- Все эти случаи произошли весной- летом. Осенью пока никто не обращался. Но, судя по всему, это снова может стать очень актуально, - сказала Юлия.

ВАЖНО

Телефоны волонтеров "Инициативной группы по защите животных" должны быть в инфекционных госпиталях. Также за помощью к ним можно обратиться через паблик в ВК или в инстаграме.