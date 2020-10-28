Осенние школьные каникулы в Тверской области 2020: будут ли продлевать каникулы, будет ли дистанционка

Будет ли введён дистант в Тверской области власти решат, исходя из текущей эпидситуации.

Осенние школьные каникулы а Тверской области продлятся с 26 октября до 4 ноября. На учебу школьники должны выйти с 5 ноября. Выйдут ли? Будут ли продлены каникулы? Или введена дистанционка? - вопросы открытые.

С 28 октября Роспотребнадзор РФ своим постановлением ввёл обязательный масочный режим на территории РФ, введён запрет на массовые мероприятия в определённые часы. Запрет распространяется на ночные рестораны и развлекательные массовые мероприятия с подачей питания с 11 часов вечера до шести часов утра.

Количество диагностированных случаев коронавируса в Тверской области ежесуточно растёт - уже несколько дней более 130 заболевших за сутки. Однако, вводить дистанционку в школах власти региона пока не торопятся.

- На сегодняшний день мы пока не считаем необходимым вводить дистанционное обучение. Сегодня в регионе только одна школа в Конаковском районе находится на карантине. Также закрыты отдельные классы школ и группы в детских садах. Каникулы покажут, какой будет уровень заболеваемости. После 4 ноября, когда дети будут выходить с каникул, будем решать этот вопрос. Всё будет зависеть от уровня заболеваемости, – отметил губернатор Игорь Руденя, выступая в телеэфире на минувшей неделе.

Тем не менее, в минувший вторник на заседании областного правительства было решено, что школьников на дистанционном обучении из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации обеспечат продуктовыми наборами.

Если дистанционка вновь будет введена, то продуктовые наборы предоставят учащимся 1-4 классов, которых в период очного обучения подвозят к месту учебы и обратно или посещающим группы продленного дня, а также детям с 5 по 11 классы из семей, нуждающихся в социальной поддержке.

Напомним, с 12 октября, постановлением губернатора в Тверской области введен обязательный масочный режим.