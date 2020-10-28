Досуг в Твери с 28 октября по 4 ноября: Путь в прекрасное далеко, балет, музыка и ночь искусств

Собираясь вкусить прекрасного и пойти на выставку или в театр, не забывайте о насущном - о мерах профилактики коронавируса. Фото: Александр ЖМУЛИН

СПЕКТАКЛЬ

«...где не умолкают птицы, ни днем, ни ночью...»

29 октября в Тверском театре юного зрителя состоится моноспектакль «Москва-Петушки». Это представление, как и произведение, о пути "Домой", еще одна вариация вечного мотива.

Здесь один герой - Веничка - философ и алкоголик, лишний человек и бунтарь, трагик и шут, тонкая душа и высокий ум. Его путь из Москвы в Петушки - это путь в "земной" рай.

«Петушки — это место, где не умолкают птицы, ни днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех, может, он и был, — там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен…»

Но достижима ли мечта и куда приведёт этот путь?

Роль Венички самоотверженно исполняет Сергей Зюзин.

Режиссёры-постановщики: Сергей Зюзин, Семён Ковалёв.

Художник-постановщик: Валерий Ковалёв.

Художник по свету: Александр Рязанцев.

Цена билета: 400.00 рублей.

Роль Венички самоотверженно исполняет Сергей Зюзин. Фото: ТЮЗ

ЛЕКЦИЯ

Древний мир и Античность

В тверском частном центре современной культуре «Рельсы» стартует цикл интересных и весьма познавательных лекций от замечательного культуролога Насти Каменской.

Они будут посвящены истории искусства, каждую неделю любознательных гостей центра будут знакомить с новым периодом и его главными культпредставителями.

Первая - «Прекрасное далёко. Каким было искусство Древнего мира и Античности».

Настя расскажет об искусстве Междуречья, Египта, Греции и Рима. Также попытается объяснить, что роднит древнее искусство и современный паблик-арт, чем животные из пещеры Ласко похожи на кота Шрёдингера, какова связь между палеолитическими венерами и птенцами серебристой чайки, какие проблемы древним скульпторам причиняли человеческие уши?

Лекция состоится 1 ноября. Начало в в 14:00.

Стоимость: 350 рублей.

"Рельсы" запускают цикл лекций об искусстве разных эпох. Фото: скрин с сайта центра "Рельсы"

БАЛЕТ

Волшебство и хореография

Тверская академическая филармония 1 ноября в 13:00 приглашает на балет «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского.

На сцену выйдут артисты московского театра «Корона русского балета».

Художественный руководитель и балетмейстер – Анатолий Емельянов.

Волшебный балет Чайковского – самая добрая новогодняя сказка о храброй девочке Маше, заколдованном Принце-Щелкунчике и злом Короле мышей, об извечном противостоянии добрых и злых сил и о победе прекрасных чувств. Ее любят взрослые и малыши во всем мире, ведь загадочная история Гофмана – это погружение в волшебный мир детства, наполненный подлинными чудесами.

В спектакле используется музыкальная фонограмма.

Концерт в одном отделении без антракта.

Стоимость билетов: 750 рублей.

На сцену выйдут артисты московского театра «Корона русского балета». Фото: Тверская академическая филармония.

КОНЦЕРТ

Артистический баритон

2 ноября в ДК «Металлисте» выступит с концертом известный заслуженный артист России Евгений Дятлов, изве6стный по многим ролям в кино и сериалах.

Евгений Дятлов обладает красивым и сильным баритоном, он выступает на лучших концертных площадках страны и за ее пределами.

«Петь для меня – все равно что дышать. Я не представляю другой работы, которая была бы для меня столь органична, – признается певец. – Когда я на сцене, моя задача – чтобы мне поверили, чтобы любой человек сопереживал и благодаря, допустим, мне, сам для себя что-то открыл».

В программах его выступлений звучат русский старинный и городской романс, русские, украинские, цыганские народные песни, песни из кинофильмов, ретро-танго, песни 1930-40-х и военных лет.

Концерт Евгения Дятлова состоится в сопровождении ансамбля «Акадэм-квинтет» под управлением Николая Криворучко.

Цена билетов: 1500-3000 рублей.

Евгений Дятлов обладает красивым и сильным баритоном. Фото: ДК Металлист

АКЦИЯ

Погружение в мир красоты

3 ноября Тверь вновь погрузиться в «Ночь искусств». С 15:00 до 22:00 всероссийская культурная акция под таким названием придет и в Тверской городдской музейно-выставочный центр.

«Ночь искусств» предоставляет публике возможность погрузиться в мир творчества и искусства.

В этом году для всех участников акции «Ночь искусств» музейно-выставочный центр подготовил экскурсии по трём выставкам, увлекательные мастер-классы, которые приоткроют завесу тайны творчества и искусства. Так же участники смогут насладиться утонченным сочетанием изобразительного искусства и живой музыки.

Программа Всероссийской акции «Ночь искусств»

15:00-22:00 Бесплатный вход на выставки: - Художественная выставка «Культурная живопись». Автор: К.Е. Федоров | лекционный зал - Художественная выставка «От гравюры к живописи». Автор: Н.А. Перлов | малый зал - Всероссийский историко-краеведческий и выставочный проект «Арт-география Твери и Тверской области» | большой зал

17:30 Экскурсия по выставке «Культурная живопись» | лекционный зал

17:30 Выступление преподавателей Детской школы искусств № 2 г. Твери Елены Подольской и Татьяны Нехайковой | малый зал

18:00 Экскурсия по выставке «От гравюры к живописи» | малый зал

18:30 Мастер-класс для детей «Одуванчики»| большой зал. Запись ограничена.

19:00 Экскурсия по выставке «Арт-география Твери и Тверской области» | большой зал 19:00 Увлекательный художественный мастер-класс «Портрет» от автора выставки «Культурная живопись» Н.Е. Федорова | лекционный зал. Запись ограничена.

20:00-21:00 Выступление народного ансамбля этнической музыки «Ashel» Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» | большой зал

Вход свободный для всех желающих.

Узнать подробную информацию или записаться на мастер-класс можно по телефону: 34-48-52*118