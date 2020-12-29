В девятом сезоне вокального шоу «Голос» на Первом канале одним из самых чистых исполнений порадовал ржевитянин Кирилл Суслов. Его отличала от других вокалистов сдержанная манера пения. А баритон нашего земляка радовал ухо.В итоге дошел до полуфинала. По телевизору последний выход Кирилла на сцену девятого сезона шоу «Голос» показали 25 декабря. Как оказалось, певец знал заранее, что в финал не пройдет.Об этом Кирилл рассказал корреспонденту «КП-»Тверь» по телефону. Это не первое его интервью нам. Первое читайте здесь.В этот раз Кирилл начал с заявления, что полностью удовлетворен своим участием в шоу «Голос». Даже больше того.- Я получил даже больше, чем планировал и рассчитывал получить от проекта «Голос», вышло очень хорошо, - признался певец.- Некоторые из членов жюри в полуфинале, оценивая ваше выступление, сказали, что вам не хватило темперамента. Согласны с ними?- Я больше не согласен с этим мнением, но его уважаю. Может, действительно было так, я себя со стороны не могу оценивать. Но многие, кто мне писал, смотрел, комментировал мое выступление в полуфинале, также были не согласны с мнением жюри.Напомним, что в полуфинале в сольной части шоу Кирилл спел песню «Лебединная верность» на стихи Андрея Дементьева, уроженца Твери, известного поэта, ныне уже покойного. Наставница певца на проекте - поп-певица Полина Гагарина - поблагодарила Кирилла за исполнение этой тяжелой по смыслу и накалу песни.- Как вам кажется, удалось прочувствовать песню?- Вы знаете, я пел ее впервые, и, мне кажется, да, сумел прочувствовать ее смысл, трагизм.- А чего вам реально не хватило, чтоб пройти в финал? Или все было нормально, просто не судьба?- Я вам скажу, чего не хватило, и почему я, на самом деле, заранее знал, что это мой последний выход в шоу «Голос». Да, я заранее знал, что полуфинал - это мой пик на шоу. Я очень благодарен Тверской области за поддержку. Но дело в том, что, к сожалению, у меня априори не было столько готовых проголосовать людей, сколько у моей соперницы Яны Габбасовой из Башкирии. Я ее очень люблю и поддерживаю. Но даже, если бы мне Полина Гагарина дала 60%, все равно бы в финал вышла Яна с учетом народного голосования. За нее стоит вся Башкирия, губернатор, у нее поддержка была просто колоссальная. Поэтому я, наверное, и получил меньший бал. Все знали, что за нее проголосует огромное количество людей.- В полуфинале вы и Яна пели с Григорием Лепсом? Как это было, тяжело? Какой он в общении человек?- Спеть с Лепсом - это было самое крутое для меня на шоу. Сначала на репетиции, когда я его только увидел, конечно, была этакая психологическая атака. Передо мной - легенда! И я, и Яна, поначалу немного зажались. Но Григорий быстро сам нас грамотно, профессионально настроил. Он-то понимал, что мы переживаем. Лепс нам сказал: «Ребята, вы крутые, просто кайфуйте, получится хороший батлл». И мы потом только кайфовали все вместе, когда выступали. Никакого волнения уже на концерте не было.- А что самое ценное для себя, как для певца вынесли из шоу?- Главное, что я понял - на таких больших сценах надо выкладываться не на 100%, а на все 800. Телевизор приуменьшает тебя. И, чтобы «пробить» экран телевизора и вызвать отклик у телезрителей, надо прям все делать утрированно, в разы утрированней. Это я уже просек ближе к концу участия в «Голосе». Я видел отличную реакцию зрителей в зале, и думал: все идеально. Но потом смотрел на себя на экране и думал: а мне не хватает, надо давать больше.- Как вам «жилось» в команде вашей наставницы?- Отлично. Полина - хороший человек. У нас завязались дружеские отношения.- Какие у вас творческие планы на ближайшие будущее? Будете продолжать петь с группой «БЭЙС», как раньше, или сольно?- Я буду развивать два направления. Группу бросать не буду, потому что там все уже свои ребята, и у нас очень хорошие отношения, и петь вместе интересно. Но при этом начну конкретно заниматься и сольной карьерой.- Появились перспективы? На вас кто-то выходил из продюсеров?- Да после шоу были звонки, выходили серьезные продюсеры, и это перспективная тема. Я не ожидал такого. Но пока не буду раскрывать.- В Верхневолжье не планируете в ближайшее время выступить с концертом?- Планы такие, конечно, есть. Когда только, не знаю. С этим коронавирусом сложно гастроли планировать. Но я и в Тверь приеду, и в Ржев. Планирую сделать бесплатные концерты, или за чисто символическую цену. В знак благодарности за поддержку.- А как и где Новый год будете встречать?- Выступать точно не буду. Решил отдохнуть. А встречать буду, конечно, в родном Ржеве, с семьей, с родными и близкими.Финал шоу «Голос» смотрите 30 декабря, в 21:30 на Первом канале