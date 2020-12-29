В 2021 году нас ждет много перемен: до 12792 рублей вырастет МРОТ (минимальный размер оплаты труда), увеличат материнский капитал, вступят в силу поправки в Трудовой кодекс, регламентирующие работу на «удаленке». Новоселы, строящие дом в сельской местности, смогут взять льготную ипотеку. Новые многоквартирные дома начнут оснащать «умными» счетчиками. Отменят ЕНВД (единый налог на вмененный доход), и предприниматели смогут выбрать удобную для них систему налогообложения: патентную или упрощенную систему, налог на профессиональный доход или единый сельскохозяйственный налог.Конечно, поднимутся цены в магазинах. Из-за роста акцизов на алкоголь, подорожает горячительное. Эксперты предрекают рост цен на электронику и парфюмерию.Мы же подробнее остановимся на тех переменах, которые коснутся непосредственно жителей Твери и Тверской области. И будем надеяться, что 2021 год будет для нас более спокойным и благополучным, чем пандемийный 2020-й.Билет на электричку из Твери до Москвы подорожаетС нового года индексируются тарифы на билеты в электропоездах в Москве, Московской, Псковской и Ярославской областях. В Тверской области индексировать тарифы пока не будут, но цена проезда все равно вырастет, так как подорожали некоторые зоны.Так, со 2 января билет на обычную электричку от Твери до Москвы будет стоить 441 рубль (это на 22 рубля дороже нынешней стоимости). «Ласточка» Тверь - Москва будет стоить 580 руб. (сейчас - 555 руб.).Обычная электричка из Конаково в Москву будет стоить 365 руб., «Ласточка» - 520 руб.Обновленные тарифы от конкретной остановки можно посмотреть на сайте компании или в приложении «РЖД» в разделе «Пассажирам».Пенсии вырастут на тысячу рублей1 января неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии. Это пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.Пенсии увеличатся на 6,3%. Средний размер страховой пенсии в Тверской области вырастет на 1014 рублей и составит 17 160 рублей.В Тверской области страховые пенсии получают 301 тысяча неработающих пенсионеров. Идти в Пенсионный фонд и оформлять что-либо им не надо. Пенсии повысят автоматически.Соцвыплаты через МФЦНачиная с 1 января 2021 года жители Тверской области будут обращаться за социальными выплатами в многофункциональные центры (МФЦ) без посещения учреждений соцзащиты. Считается, что это позволит жителям региона сэкономить время.Заявление и документы на получение того или иного вида социальной поддержки можно будет подать следующими способами:- принести в ближайший филиал МФЦ;- отправить по почте на адрес учреждения социальной защиты населения;- через портал Госуслуг.По-прежнему в центры соцподдержки необходимо будет обращаться по вопросам опеки и попечительства, а также для выдачи удостоверений членам семей ветеранов боевых действий, несовершеннолетним узникам концлагерей, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной. Там же будут решаться вопросы поддержки семей пострадавших от радиации, военнослужащих и других силовиков, пожарных, таможенников.Тарифы ЖКХ поднимут, но не сразуРост тарифов на оплату коммуналки утверждается федеральным правительством для каждого региона отдельно. В Тверской области в 2021 году средний рост составит 3,4%. Тарифы утверждаются на период с 1 января 2021 года до 30 июня (включительно) и с 1 июля до конца года.В 2021 году тарифы ЖКХ вырастут единожды - 1 июля. Региональная энергетическая комиссия уже утвердила таксу на горячую воду. Несмотря на то, что в ряде СМИ прошла информация о подорожании горячей воды с 1 января, в ближайшие полгода тариф останется прежним.А вот 1 июля 2021 года плата действительно вырастет. В зоне ответственности компании «Тверская генерация» за горяченькую тариф составит 1866 руб. 60 коп. за 1 Гкал. Сегодня мы платим 1804 руб. 10 коп. за гигакалорию. Вырастут тарифы и у других поставщиков и в муниципалитетах Тверской области. Подробную информацию можно найти в Приказе Региональной энергетической комиссии Тверской области № 485-нп от 24 декабря 2020 года.