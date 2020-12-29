Программы дорожных работ в 2021-2023 годах - этот вопрос стал главным на, видимо, последнем в этом году заседании правительства региона. Губернатор Игорь Руденя назвал впечатляющее число - 2500. Столько километров автодорог собираются отремонтировать в Верхневолжье в ближайшие три года.На заседании было отмечено, что Тверская область - единственный регион ЦФО, где дорожные программы утверждаются сразу на три года. У нас, не мелочатся. Впрочем, дело не в этом. В чем же?Губернатор пояснил:- Важно, что мы перешли на среднесрочное планирование и не ограничиваемся краткосрочным периодом. Это имеет большое значение и для муниципалитетов, и для инвесторов. По сравнению с 2016 годом в 2020-м объём строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Тверской области увеличился в 3,5 раза. Мы ведем не просто восстановление трасс, но развитие полноценной инфраструктуры.Заложенные в программах планы ремонта говорят о том, что значительно увеличиваются и вложения в дорожные работы в регионе.По информации областного минтранса, расходы на ремонт дорог в регионе с 4 млрд рублей в 2018-м увеличились до 11,8 млрд в 2020-м. Дальше - больше. Планируется, что к 2023 году финансирование вырастет до 14,6 млрд рублей.По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в ближайшие три года будут ремонтировать 14 объектов - всего 1164 км. Это автодороги от Твери до Осташкова, Весьегонска, Ильинского, от Осташкова до Ржева, от трассы М-9 до Пено и другие направления. Ремонт части этих трасс начался в предыдущие годы.В целом по нацпроекту с 2019 по 2024 годы в Тверской области приведут в порядок около 1700 км дорог. Из них в Твери - свыше 250 км улиц (97 км уже отремонтированы за два прошедших года).По программе ремонта региональных дорог за три года должны «выровнять» 538 км автотрасс. К примеру, в рамках одного контракта отремонтируют участки Большое Эскино - Трестино - Жданово, М-9 - Ржев. Продолжится ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. Шестиполосный проезд сделают к инвестплощадке Автоваза под Тверью.Также в планах на ближайшие три года - ремонт 751 км дорог местного уровня.Областное правительство уверяет, что работы по улучшение этих трасс проведут во всех муниципалитетах. Речь идет о более чем 1000 участках дорог.