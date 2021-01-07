Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 7 января 2021 года: 229 человек заразились коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 23645 случаев заражения COVID-19.Выздоровели на 6 января 18697 человек (+213).Изолированы 4483 больных (+13), умерли 465 человек (+3).Безусловный лидер по числу заболевших среди муниципалитетов региона – Тверь. В областной столице на 6 января выявлено 7609 случаев заражения ковида (+59 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1768 (+18),Ржев - 1422 (+5),Вышневолоцкий городской округ - 1368 (+13),Торжок - 1137 (+0),Кимры - 1057 (+3),Калининский район - 938 (+38).Фото из тверских поликлиник с очередями у входа и внутри помещений в последние дни наводнили тверские паблики.Поскольку накануне Рождества поликлиники работали, день был будничный и приём вели дежурные врачи, сюда пришли не только те, кто заболел, но и те, кто уже поправился - нужно было закрыть или продлить больничный.Люди провели с очередях по много часов - сначала мёрзли на улице перед входом, потом внутри. «Какая уж тут социальная дистанция», «мы как сельди в бочке» - негодуют под фото авторы постов.В поликлиниках пока никак не комментируют плохую маршрутизацию пациентов.Очереди выстроились не только в поликлиники, потолкаться на входе пришлось и посетителям Путевого дворца в Твери. Здесь несколько интересных экспозиций, устав от домашней новогодней изоляции, люди пришли посмотреть выставки.В музее обошлось без давки. Визитёры старались соблюдать социальную дистанцию.