Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 1 января 2021 года: 236 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 22 269 случая заражения COVID-19.Выздоровели на 31 декабря 17 626 человек (+237 за последние сутки).Изолированы 4190 граждан (-9), умерли 453 человек (за последние сутки +3).Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 31 декабря выявлено 7156 случаев ковида (+57- за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1635 (+1),Ржев - 1382 (+10),Вышневолоцкий городской округ - 1322 (+9),Торжок - 1085 (0),Кимры 1018 (+12),Калининский район 874 (+7).Событием дня минувшего стал не только Новый год, но и обнародованная фотосессия пресс-службы правительства региона: губернатор Игорь Руденя впервые после начала осеннего подъёма заболеваемости ковидом появился на людях в маске. Фотографии были положительно и с удивлением встречены пользователями соцсетей - многие и не надеялись увидеть губернатора в маске.На итоговой пресс-конференции журналистам Игорь Руденя пояснил, он уже привился от коронавируса, прививка, он уверен, работает, поэтому он появляется на людях «с человеческим лицом».Но... свершилось, на встрече с детворой в рамках проекта «Елка желаний» губернатор был в маске. Нет, детвора не пожелала, чтоб он надел маску, хотели - экскурсию по воинской части. Но губернатор в эту самую воинскую часть прибыл в маске.Ещё одним заметным событием дня ушедшего стал взлетевший от хлопка газа на воздух деревянный дом во Ржеве. Да, это был именно хлопок, а не какой-то там взрыв. Потому, что взрыв, как сейчас поясняют в компетентных органах, это несколько другое... Но, тем не менее. О происшествии сообщил портал «РиТ».Хозяин дома чудом выжил. В момент ЧП он был дома, прибывшим спецслужбам он рассказал, что поставил на плиту кастрюлю, что произошло потом - не помнит.В причинах произошедшего еще предстоит разобраться. Остаётся напомнить, что почти год назад, 2 января 2020, в Твери на бульваре Гусева в девятиэтажном доме в квартире на третьем этаже произошел хлопок газа. В результате ЧП погибла женщина, которая проживала в квартире.В данный момент дом восстановлен городскими властями, однако в квартире, где произошёл хлопок никто не живет.В разговоре с «КП»-Тверь» дочь погибшей женщины сказала, что квартира для проживания непригодна. Редакция готовит материал по этой теме к годовщине печального события.