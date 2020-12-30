Стало известно, где в Твери можно будет получить паспорт привитого от коронавируса. Паспорт можно будет оформить на сайте Госуслуг.На сайте Госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от COVID-19. Для этого нужно лишь зарегистрироваться на портале и оформить документ через личный кабинет.Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Министр, в частности, сказал:- Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность, в том числе, получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет.Кстати, в Роспотребнадзоре РФ на днях заявили, что эффективность прививки сохраняется лишь полгода, ранее назывался годичный срок. Потом нужно будет снова ставить прививку. Очевидно, все отметки о вакцинациях будут проставлены в паспорте привитого от COVID-19.