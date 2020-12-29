Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 29 декабря: 237 человек заразились в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 21557 случаев заражения COVID-19.Выздоровели 16945 человек (+97 за последние сутки).Изолированы 4168 граждан (+140 за сутки), умерли 444 человека (за сутки - 0).Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 28 декабря выявлено 6939 случаев заражения ковидом (+87 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1548 (+4),Ржев - 1365 (+9),Вышневолоцкий городской округ - 1289 (+4),Торжок - 1077 (+19),Кимры 986 (+2),Калининский район 856 (+8).В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии, по данным на 28 декабря, проведено 440005 исследований. За последние сутки - 1089.Минздрав РФ разрешил прививать «Спутником V» людей старше 60 лет. Рекомендации по прививкам от коронавируса людям 60+ в разговоре с «КП»-Тверь» дал главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области Александр Раздорский.Как сделать прививку от коронавируса в Твери людям 60+:1. Встаём в очередь на вакцинацию в районной поликлинике (на прививку вас пригласят)Адреса и телефоны поликлиник, где делают прививку от коронавируса в Твери:Поликлиника городской клинической больницы № 1 (Тверь, Беляковский пер., 9). Телефон: 8 (4822) 42-45-20.Поликлиника городской клинической больницы № 7 (Тверь, Петербургское шоссе, 76/1). Телефон: 8-900-019-98-01.Поликлиника больницы скорой медицинской помощи (Тверь, пр-т Ленина, 6). Телефон: 8 (4822) 44-42-44, можно также обратиться в регистратуру, окно № 4.2. Выясняем с врачем противопоказания к прививке от коронавируса.Не привьют в период обострения хронически и аллергических заболеваний. С тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе - прививка не ставится. При заболеваниях иммунной системы окончательное решение привет врач-иммунолог.Прививка действенна в течение года вне зависимости от мутации коронавируса.Внимание: привитый от коронавируса человек может быть переносчиком COVID-19.- Даже если вы привиты, вы можете передать вирус другому, просто подержавшись за поручень в транспорте. Не забывайте: вирус достаточно стоек в окружающей среде. Он может быть на любых поверхностях, одежде. Поэтому нам всем нужно соблюдать максимальную осторожность. Носить маски, мыть руки, реже бывать в общественных местах, - заявил собеседник «КП».