Вакцинация от коронавируса в Тверской области началась, записаться на прививку может каждый желающий в возрасте от 18 лет. Верхняя возрастная планка не ограничена: в конце декабря федеральный Минздрав разрешил прививать «Спутником V» людей старше 60 лет. Российская вакцина успешно прошла испытания на добровольцах «серебряного возраста».О том, как пожилым жителям Тверской области пройти вакцинацию, какие противопоказания могут быть к прививке и как долго сохранится иммунитет, «КП»-Тверь» поговорила с главным внештатным эпидемиологом Министерства здравоохранения Тверской области Александром Раздорским.Как будут прививать людей старше 60 летЖителям Тверской области старше 60 лет, как и всем остальным, нужно попасть в список очередников на прививку. Для этого необходимо позвонить в поликлинику больницы, где проводится вакцинация. Но для пожилых граждан формируется отдельная очередь.- Люди старшего возраста входят в группу риска по респираторным заболеваниям. Поэтому для них составляются отдельные списки, и приглашать на вакцинацию их будут во время наименьшей заполненности поликлиник, - объяснил Александр Раздорский.С какими заболеваниями прививаться «Спутником V» нельзяПрививки противопоказаны тем, у кого в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции. Однако даже в отношении аллергиков все индивидуально.- При консультации с врачом-иммунологом будет принято окончательное решение о возможности пройти вакцинацию, - говорит Александр Раздорский. - Врач определит в индивидуальном порядке, можно ли именно вам сделать эту прививку.Временным отводом от прививки будет являться обострение хронического заболевания.- Людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и другими, мы обязаны вакцинировать. Эти люди особо не защищены перед вирусом и входят в группу риска, - подчеркивает врач. - Но вакцинацию нельзя проводить в стадии обострения этих болезней. Поэтому каждой прививке предшествует обязательный осмотр врача.Если врач обнаружит у вас обострение «хроники», вам предложат пройти вакцинацию позже, когда вы будете чувствовать себя хорошо.Как долго сохранится иммунитет- Есть исследования, которые говорят, что иммунитет сохранится как минимум в течение года, - уверяет Александр Раздорский. - По информации производителя, иммунитет может сохраняться до двух лет, но, чтобы утверждать это с уверенностью, пока недостаточно данных.Причем, несмотря на то, что коронавирус умеет мутировать, прививка должна сохранять эффективность.- Во-первых, коронавирус не умеет мутировать так же сильно, как, например, грипп. Поэтому прививка обеспечит защиту как минимум на год. Тем более что вакцина противостоит не конкретному штамму, который может измениться, а активирует формирование разных антител к белку, общему для этих коронавирусов, - объясняет эпидемиолог.Может ли прошедший вакцинацию человек быть заразен для других- Сегодня пока недостаточно научных сведений, чтобы с уверенностью говорить о том, может или не может человек, прошедший вакцинацию, быть источником инфекции. При этом следует помнить: заражаются люди не только респираторным путем. Поэтому всем - и привитым и нет - необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, мыть и дезинфицировать руки, - настаивает Александр Раздорский. - Даже если вы привиты, вы можете передать вирус другому, просто подержавшись за поручень в транспорте. Не забывайте: вирус достаточно стоек в окружающей среде. Он может быть на любых поверхностях, одежде. Поэтому нам всем нужно соблюдать максимальную осторожность.Где записаться на прививкуВсем желающим привиться от коронавируса нужно предварительно записаться на вакцинацию. Проводят ее в нескольких медицинских учреждениях:Поликлиника городской клинической больницы № 1 (Тверь, Беляковский пер., 9). Телефон: 8 (4822) 42-45-20.Поликлиника городской клинической больницы № 7 (Тверь, Петербургское шоссе, 76/1). Телефон: 8-900-019-98-01.Поликлиника больницы скорой медицинской помощи (Тверь, пр-т Ленина, 6). Телефон: 8 (4822) 44-42-44, можно также обратиться в регистратуру, окно № 4.Поликлиника № 1 Вышневолоцкой ЦРБ (Вышний Волочек, Казанский пр-т, 121а). Телефоны: 8 (48233) 6-19-63, 6-34-46.Вас поставят в список очередников и сообщат, когда приходить на медосмотр и прививку.