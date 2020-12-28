О том, какие украшения появятся в разных районах Твери в преддверии нового 2021 года, было известно еще в середине ноября. Затем шаг за шагом город преображался и начинал мерцать праздничными огнями. Вот раскинулась традиционная рождественская ярмарка, начали украшать фасады зданий и витрины магазинов, развернулись елочные базары. Что же экстравагантного и забавного появилось на предпраздничных улицах города?«Комсомолка» составила субъективный топ-5 новогодних декораций, мимо которых вы могли пройти.Ударим по шарам!На Волоколамском проспекте около дома № 21, где располагается бистро, установили конструкцию в виде большого елочного шара, светящегося огоньками. Внутрь спокойно может зайти человек и сделать селфи или просто подзарядиться новогодним настроем. Там даже установлены небольшие скамеечки, на которые можно поставить вещи, чтобы удобнее было фотографироваться.Такой объект появляется в Твери впервые. Он напоминает другой шар, который уже пять лет радует тверичан, сверкая светодиодами на пешеходной Трехсвятской.Теперь горожане могут сделать волшебные снимки, прогуливаясь и по Волоколамскому проспекту.Елки-санкиДругой необычный арт-объект стоит на Петербургском шоссе, близ дома № 34. Там находится спортивный магазин, и, словно вторя ему, рядом соорудили необычную елочку из тюбингов. Проще говоря, из надувных санок, на которых обыкновенно скатываются со снежной горки.Что ж, погода благоволит, и тверичане, которые проходят мимо «тюбинговой елки», наверняка будут задумываться: а не поехать ли покататься. Тем более, нужно ловить момент, потому что прогнозы неутешительны: на Новый год стоит ждать потепления.К слову, «Комсомолка» уже рассказывала, что в Твери можно покататься с горы на тюбинге в парке Победы. Как на своем, так и на арендованном.Примчись ко мне, оленьФигуры трех оленей красуются на площади Ленина перед главной городской елью, переливаясь ночью яркими огнями.С оленями площадь засверкала еще ярче. И тверичане уже активно делают памятные фото на фоне конструкции. Вечером в выходные здесь прямо очереди выстраивались, чтобы «заселфиться» на фоне.До этого олени стояли в городском саду и не пользовались такой популярностью. Зато, кстати, в городском саду стоят нынче цифры «2», «0», «2» и, конечно, «1». Так что, жители в прямом смысле уже могут прикоснуться к новому году.«Лайк» новому году!Еще одной фотозоной для того, чтобы проводить старый год и встретить новый, стала надпись «С Новым годом!» в пространстве Рождественского базара. Буквы размещены на огромном шарфе, в дополнение к которому идут варежки.На этот раз дизайнеры подобрали синий цвет, который вызывает ассоциации с цветовой гаммой социальных сетей. И действительно, большая часть года прошла в режиме самоизоляции из-за коронавируса, а многие мероприятия перенесли в интернет. Даже варежки похожи на символ «лайк» – большой палец, поднятый вверх.К счастью, на таком «празднике жизни» можно побывать не только виртуально, но и реально. Пройтись в этой части Трёхи, купить сувенир или подарок для ближнего, выпить согревающий пряный напиток и почувствовать атмосферу праздника. Главное – соблюдать при этом требования Роспотребнадзора.Панки в городе!И последний пункт нашего топа станет, скорее, шуточным. На льду Волги кто-то протоптал короткую надпись «панк». Послание находится рядом с набережной Степан Разина, там, где раскинулся горсад и находится один из крупнейших кинотеатров.Видимо, кто-то крупно рисковал, оставляя свой «след в истории» на поверхности замерзшего водоема. Несмотря на минусовую температуру, выходить на лед, во-первых, опасно, а во-вторых, скорее всего, трудился над словом не один человек, что увеличивало нагрузку на ледяную корку.«КП»-Тверь» заметила закономерность, что с приходом морозов в акватории Волги появляются различные надписи. Пусть возможности интернета и впечатляют, но люди хотят выразить себя и таким образом. Тем более после того, как большая часть года пролетела «в сети».С наступающими праздниками!