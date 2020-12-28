Одна из моих уже пожилых родственниц как-то вспоминала, какую неподдельную радость она, будучи ребенком, испытала, когда в советские времена в ее родной деревне «дали свет» - провели электричество. Она помнит, как радовались тогда и взрослые. Дело было в Селижаровском районе в 50-х годах… А представьте, что чувствовали люди в Твери в начале XX века, когда в нашем крае только начали проводить электричество. Именно тогда Верхневолжье вступило на светлый путь, постепенно оставляя в прошлом свечи и лучины…Напомним, что в нынешнем году исполняется 100 лет Государственному плану электрификации России – ГОЭЛРО. Этот важнейший для нового государства документ был одобрен 22 декабря 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов.Да будет свет!В Твери первая городская электростанция общего пользования была запущена задолго до этого - в 1901 году.Сохранились сведения, что мощность той первой тверской электростанции составляла 920 кВт. Она обеспечивала электроснабжение трамваев и водопровода, освещение домов городской знати, ряда центральных улиц города. Для сравнения: сегодня суммарная мощность тверских ТЭЦ-1, 3 и 4 несравнимо больше - свыше 270 МВт.Реальная масштабная электрификация страны началась уже после революции. Как раз в соответствии с планом ГОЭЛРО.На его реализацию отводилось 10-15 лет, а результатом должно было стать создание «крупного индустриального хозяйства страны». Документ венчала программа восстановления и строительства электростанций и электроцентралей, состоящая из разделов: «А - восстановление и наращивание мощности имеющихся объектов - и Б - строительство районных электростанций (централей)».В итоге к концу пятнадцатилетнего срока реализации ГОЭЛРО, к 1935 году, энергетика СССР заняла третье место в мире после США и Германии.Что же происходило в наших родных пенатах? О самом начале процесса выполнения задач ГОЭЛРО в Тверском крае сохранилось сухое свидетельство советской газеты «Экономическая жизнь» под № 168 от 2 августа 1921 года:«За 1920 год и начало 1921 года по Тверской губернии произведена работа по расширению существовавших станций и по постройке новых: всего установлено вновь 400 кВт. В процентном отношении на расширение старых станций падает 55%, или 220 кВт, на постройку новых - 45%, или 180 кВт».В Твери реализация плана ГОЭЛРО привела к тому, что еще до трагических грозных 1940-х годов было построено несколько электростанций, проложены сотни километров ЛЭП, по которым побежал ток. В итоге электричеством освещалась уже большая часть города, за исключением окраин.Война внесла коррективы: после ожесточенных боев за город Калинин (так называлась тогда Тверь) пришлось восстанавливать энергохозяйство города.После перестройки, уже в августе 1992 года, нашему городу было справедливо возвращено историческое имя - Тверь. Тогда же городской комитет по распоряжению имуществом одобрил передачу Калинингорэлектро в муниципальную собственность. Всего через несколько дней предприятие стало логично называться «Тверьгорэлектро».Именно поэтому в 2017 году предприятие отмечало свой 25-летний юбилей, хотя на самом деле оно может вести отсчет существования с советских времен. Вывеска менялась, да, но суть оставалась прежней: обеспечивать светом тверичан.Десятки профессионалов и километры «напряженных» линийВ «Тверьгорэлектро» есть сотрудники, которые отработали всю жизнь на предприятии. Пример - инженер-диспетчер оперативно-диспетчерской службы Валентина Байрамова. Она работает в «Тверьгорэлектро» 35 лет.- Мы взяли лучшее, что есть в энергетике. С благодарностью вспоминаю главного инженера Александра Ароновича Айзенберга и его коллег. Под его руководством улучшили электрическую схему города, восстановили множество сетей, появилась возможность запитывать потребителей по резервным линиям в случаях отключений. Для населения это очень важно, - еще в год юбилея делилась с нашими коллегами Валентина Викторовна.Недавно на предприятии еще трудился электромонтёром Геннадий Николаевич Иванов. Он ушел на заслуженный отдых буквально два года назад, когда ему самому стукнуло 73. Застал времена, когда фонари наружного освещения представляли собой «тарелки на деревянных столбах». Геннадий Николаевич рассказывал, что работал старшим механиком в Калининском НИИ-2, и как-то его попросили помочь - что-то подремонтировать в «Горсвете». В итоге он там так и остался работать. Да еще и жену встретил…Со времен начала его работы в деле управления электричеством многое изменилось, теперь все делает автоматика. Система «КУЛОН» помогает вовремя включать и выключать городское освещение почти без участия диспетчера, а изменения вносятся одним кликом. Но люди все равно нужны. За автоматикой нужно следить, и линии при повреждении сами себя не починят.Всего сейчас в МУП «Тверьгорэлектро» работает свыше 400 человек. Уже немало лет руководит ими и возглавляет предприятие Максим Сульман. А в 2017-м - юбилейном для МУПа году - он был избран в депутаты городской Думы.Благодаря работе предприятия более 210 тыс. квартир и частных жилых домов и около 12,8 тыс. торговых, офисных, производственных и социальных объектов получают электричество. На балансе МУПа - около 1000 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Для освещения города установлено 18,7 тыс. опор, больше 21 тыс. светильников, проложено 830 км воздушных и кабельных линий. Объем электроэнергии, переданной по сетям МУП «Тверьгорэлектро», ежегодно составляет порядка 920 млн кВт*часов.Уважаемые жители города Твери и Тверской области! Друзья!От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом!Новый год – всеми любимый и радостный праздник, наполненный светом и устремлённый в будущее. Несмотря на трудный 2020 год, он не должен испортить ожидания новогоднего чуда и веры в благополучие нового года. Так пусть же в этом новом году сбудутся все ваши самые смелые желания, пусть вас окружают лишь светлые и добрые люди, ваши близкие и друзья. Пусть наступающий год будет удачным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений, наполненным яркими событиями и добрыми делами. Коллектив МУП «Тверьгорэлектро» желает вам доброго здоровья, семейного благополучия и счастья в новом году! А мы в свою очередь приложим все усилия, чтобы родной город сверкал огнями, а свет в ваших окнах всегда горел!