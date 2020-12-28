Ну здравствуй, Белла! Британский циклон с нежным женским именем заденет Тверскую область своим подолом, сотканным из теплого юго-восточного ветра.- Встречаем европейский Новый год! 31 декабря днем +1, к вечеру +2, весь день будет идти мелкий моросящий дождик. Такая погода сохранится и в новогоднюю ночь: легкий плюс и временами моросящее небо, - поделилась с «КП»-Тверь» праздничными планами небесной канцелярии доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.Замерзнуть подгулявшие граждане не рискуют, да и до ближайшей городской елки вполне можно добежать. Главное - одеться по погоде. Особое внимание уделите обуви: под ногами будет сыро и, скорее всего, скользко. Зато атмосферное давление стабильно и никаких неприятностей не готовит: 750-752 мм рт. ст.Утро 1 января существенных перемен не принесет. Лишь к вечеру похолодает до -1. А со 2 января зимняя сказка вернется. «О, Белла, чао!» - можно отправляться кататься на коньках и «ватрушках». В каникулы нас ждет легкий минус и приятный пушистый снежок. С наступающим!