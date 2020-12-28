Известный актер из столицы Верхневолжья, сыгравший множество ролей на сцене Тверского театра драмы, известный и по различным сериалам, немного взбудоражил местные СМИ. Все началось с того, что Тарас Кузьмин опубликовал на своей странице в Facebook сообщение:Пост был такой:- Ну хоть что-то положительное должно же быть в 2020-м?!- Конечно! Результат анализов на коронавирус.С одной стороны, это напоминало анекдот, а с другой - признание в заболевании.Актеру тут же начали слать комментарии с пожеланиями не отчаиваться, перенести болезнь как можно легче и побыстрее выздороветь. Лицедей на это хранил молчание.В итоге многие СМИ написали, что у актёра выявлен коронавирус.Такое развитие событий логично. Актер ведет активную жизнь, недавно участвовал, к примеру, в благотворительном ужине вместе с известным историком моды и шоуменом Александром Васильевым.Однако в очередном посте Тарас Кузьмин пояснил, что это была всего лишь «миниатюра», и он никаких тестов с положительным результатом на коронавирус не сдавал.К слову, юморить и провоцировать СМИ актеру не привыкать. Так, к примеру, в сентябре этого года с его же подачи выходили новости о том, что Тараса Кузьмина приняли за террориста и задержали на вокзале Санкт-Петербурга с оружием... Однако та история завершилась хорошо. У артиста всего лишь с собой были сувениры в виде ненастоящей гранаты и брелоков-пуль.Нынешняя же история еще не закончена. Как выяснила «КП»-Тверь», Тарас Кузьмин все-таки ушел на карантин.- У меня около недели назад был отрицательный тест. Но из-за контактов с больными вынужден сесть на двухнедельный карантин. Чувствую себя нормально. Повторный тест ещё не делал, - вот что ответил нам тверской актер.