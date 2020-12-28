Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 28 декабря: 238 человек заразились в предыдущие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 21320 случаев заражения COVID-19.Выздоровели 16848 человек (+402 за предыдущие сутки).Изолированы 4028 граждан (-164 за сутки), умерли 444 человека (за сутки - 0).Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 27 декабря выявлено 6852 случая заражения ковидом (+81 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1544 (+11),Ржев - 1356 (+11),Вышневолоцкий городской округ - 1285 (+14),Торжок - 1058 (+11),Кимры 984 (+15),Калининский район 848 (+6).В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии, по данным на 28 декабря, проведено 438916 исследований. За последние сутки - 2766.Депутат Тверской городской Думы Максим Жирков на своей странице в соцсети выложил видео запуска нового фонтана в обустраиваемом парке в микрорайоне Южный Твери.Фонтан работал недолго, это было тестирование.Напомним, новый парк создают в микрорайоне Южный на месте пустыря, мимо которого раньше ездил трамвай.Там запланировано сделать зону отдыха с фонтаном, тремя спортплощадками, деревянными скамейками и урнами в стиле лофт.Согласно проекту, новый фонтан - пешеходный, 33 метра - в длину, семь метров - в ширину. Это 69 струй воды, бьющих из-под земли ввысь на пару метров.Известный тверской актер Тарас Кузьмин ввел в заблуждение многих людей, а также и часть СМИ. Он выложил в соцсети следующий пост:\\"- Ну хоть что-то положительное должно же быть в 2020?!- Конечно! Результат анализов на коронавирус.\\"В комментариях актеру оставили множество слов поддержки, пожеланий легко перенести болезнь и побыстрее выздороветь.Однако позже Тарас написал, что он никаких тестов на коронавирус не сдавал, и это просто \\"миниатюра\\", шутка.