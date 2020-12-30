Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 30 декабря: 237 человек заразились в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 21794 случаев заражения COVID-19.Выздоровели 17147 человек (+202 за последние сутки).Изолированы 4200 граждан (+32 за сутки), умерли 447 человек (за сутки +3).Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 29 декабря выявлено 7016 случаев ковида (+77 - за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1629 (+81),Ржев - 1368 (+3),Вышневолоцкий городской округ - 1305 (+16),Торжок - 1080 (+3),Кимры 992 (+6),Калининский район 865 (+9).Региону на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом из резервного фонда Правительства РФ было направлено 73,6 млн рублей.Как сообщает областное правительство, в итоге на сегодняшний день медикаментами обеспечили около 6500 человек из тех, кто болеет дома.Также стало известно, что при федеральной поддержке в период пандемии приобретено пять единиц оборудования для ПЦР лаборатории Областной клинической больницы, 1000 пульсоксиметров.Также закуплены 532 единицы оборудования для инфекционных госпиталей Верхневолжья, в том числе увлажнители кислорода, утилизаторы медицинских отходов, прикроватные мониторы и томограф для Ржевской ЦРБ. Последний аппарат еще не установили, идет сборка.В Тверской области в 2021 году начнется ремонт территорий у районных больниц в рамках программ дорожных работ. Всего за три года должны привести в порядок проезды и парковки у 72 медицинских учреждений. О старте проекта стало известно на заседании регионального правительства в минувший вторник, 29 декабря.Общий объем финансирования проекта – 481 млн рублей. В планах отремонтировать около 255 тыс. квадратных метров территорий. В первую очередь – возле инфекционных госпиталей, больниц межмуниципального значения.