Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 27 декабря: 239 человек заразились в предыдущие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 21082 случая заражения COVID-19.Выздоровели 16446 человек (+421 за последние сутки).Изолированы 4192 граждан (-185 за сутки), умерли 444 человека (+3 за сутки).Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 26 декабря выявлено 6771 случаев ковида.Также в лидерах:Конаковский район - 1533,Ржев - 1345,Вышневолоцкий городской округ - 1271,Торжок - 1047,Кимры - 969,Калининский район - 842,Бологовский район - 534,Осташковский городской округ - 531,Лихославльский район - 521.В областном правительстве обсудили вопрос о проездных для школьников в Твери и Калининском районе.Школьные транспортные карты в Твери введены по поручению губернатора Игоря Рудени в августе 2020 года.В правительстве региона решили не повышать стоимость школьного проездного на месяц до 31 мая. Цена останется на прежнем уровне - 525 рублей.Жительница Твери, народный художник России Людмила Юга в преддверии 500-летия со дня обретения мощей преподобного Макария Калязинского создала 10 посвященных ему иллюстраций.Преподобный Макарий известен тем, что основал Троицкий Макариевский монастырь в Калязине. Эту обитель несколько веков посещали русские самодержцы. Как и вся старая часть Калязина, монастырь был затоплен при создании в 1940 году Угличского водохранилища.Заметим, что в древнерусской книжности имеется лишь одно изображение обретения мощей калязинского святого в 1521 году. Тем паче ценны иллюстрации Людмилы Юги.Напомним, что ранее она также писала миниатюры к житию князя Михаила Тверского и его супруги Анны Кашинской. До этого Людмила Юга также иллюстрировала житие Нила Столобенского.