В Твери вновь подморозило. Холодным ясным днем 25 декабря губернатор Игорь Руденя принимал граждан в уютном теплом кабинете на Советской. Среди прочих с главой региона пообщался создатель музея Сергея Лемешева, автор трех книг о великом теноре родом из Верхневолжья, оперный певец Виктор Васильев.Он обратился за поддержкой разработанного им туристического маршрута «Лемешевское кольцо» .Губернатор поддержал и отметил, что будет организована работа по продвижению и совершенствованию объектов туристского показа, входящих в маршрут «Лемешевское кольцо Тверского края».- В 2021 году включим маршрут в официальные туристические маршруты Тверской области. Будет дано соответствующее поручение, - сказал Игорь Руденя.«КП»-Тверь» Виктор Васильев рассказал, что на самом деле возит по этому маршруту туристов (в основном москвичей) уже 17 лет. Но он не был включен в реестр и соответственно не получал поддержки со стороны правительства региона. По словам Васильева, с транспортом помогало одно из крупных предприятий Твери.Большей частью маршрут проходит по живописным местам и деревням в Калининском районе. В том числе - через Стренево. Там сохранился дом брата великого тенора - Якова. Сергей Лемешев там останавливался летом 20 лет подряд.- Маршрут начинается в Твери, один из пунктов - памятник Лемешеву, который перенесли с Трехсвятской к филармонии, - рассказал Виктор. - Я считаю, что это очень хорошее место.Виктор Васильев напомнил, что скульптуру по его просьбе создал Андрей Балашов, автор памятника Шаляпину в Москве, Талалихину - в Казани.- Памятник, конечно, скромный, по деньгам. Сначала Андрей сделал скульптуру, с изображением Лемешева у рояля. Но на это не было денег. Я в свое время показывал проект нынешнего памятника Муслиму Магомаеву, Тамарочке Синявской, Людмиле Зыкиной, у них были вопросы. Они все говорили, что это такое, не хватило материала что ли, - рассказал Виктор.Он уже 20 лет занимается увековечиванием памяти Сергея Лемешева на тверской земле. Создал музейный комплекс в деревне Князево Калининского района. Там же проходят ежегодные Лемешевские праздники. На территории музея открыт памятник певцу. В ряде сельских округов установлены мемориальные доски и памятные знаки.- Я в 1983 году приехал в Тверскую область посмотреть музей Лемешева, думал, он есть, а его и не было, - вспомниает Виктор Васильев. - Я тогда встретил племянника Лемешева - Юрия Алексеевича - и пообещал, что вернусь и сделаю музей. Обещание выполнил.Виктор вообще без ума от голоса Лемешева. Считает, что это величайший тенор России всех времен.- Это бог вокала, - уверен он.